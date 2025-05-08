軟體王 2024 HomeBank 是一套免費、簡單、適合所有人的個人會計軟體，可幫助您管理個人帳戶。旨在易於使用，並能夠使用強大的過濾工具和漂亮的圖表詳細分析您的個人財務和預算。擁有超過 25 年用戶體驗和反映的成熟軟體，面向世界，翻譯多達 56 種語言。

使用HomeBank管理您的財務和個人會計 HomeBank 是一款免費、開源的個人會計軟件，獲得 GPL 第 2 版許可且跨平台。 該會計應用程序易於使用，並具有用戶友好的圖形界面。 軟件 允許您非常輕鬆地跟踪預算、文件、分配、收款人和帳戶。

HomeBank：一個免費的開源個人會計應用程序 HomeBank 易於使用，並且充滿圖表和報告選項，具有一系列功能與其他工具所期望的類似：從Quicken，Microsoft Money或其他常見格式導入，重複交易檢測，多種帳戶類型，拆分交易，預算工具等。 還 允許我們定義類別以分類和描述每筆交易，例如在進行購買，裝載汽油等時。您可以創建類別並將其分配給每種交易類型。 這不僅有助於您快速識別每個事務，還使您能夠在以後進行排序，過濾和分析。 家庭銀行將您的數據存儲在稱為錢包的文件中因此，要開始使用它，第一次使用該應用程序時，必須創建一個新的錢包，並在其中