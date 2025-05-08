免費又強大 HomeBank 幫你輕鬆搞定個人帳務管理

免費又強大 HomeBank 幫你輕鬆搞定個人帳務管理

大家有記帳的習慣嗎？我平常是沒有，不過當覺得小朋友流失很快的時候，就會來記帳釐清一下，相信大家也都有一套自己的記帳工具，不過這次還是要跟大家推薦一款電腦上的免費記帳工具 HomeBank，支援 Windows、Mac 與 Linux 三大作業系統平台，如果你正在尋找一款 免費、易用、又能支援多種功能的個人記帳工具，HomeBank 會是一個很不錯的選擇。這款開源工具歷經 27 年的發展與用戶反饋，更具備強大的交易管理與財務分析功能，讓你的理財生活輕鬆又清楚。

主要功能亮點

  • 多幣別、多帳戶管理
    支援多種貨幣與帳戶類型，方便管理現金、銀行、信用卡、資產與債務等項目。
  • 自動化處理與資料匯入
    支援從銀行對帳單（如 OFX、CSV）匯入資料，並可根據自訂規則自動分配分類、付款人與標籤。
  • 自動指派與重複檢測
    匯入資料時會根據設定規則自動分類，也會提醒重複項目，避免帳務混亂。
  • 錯誤防範與排程
    設定交易前的錯誤鎖定、支票編號管理，還能預先安排未來交易與現金流預測。
  • 視覺化圖表報表
    強大的圖形化報表工具，幫助你清楚掌握支出、收入、預算狀況。支援主題顏色設定與付款方式圖示，分析更直觀。
  • 車輛成本管理
    內建車輛追蹤功能，記錄燃料、保養、保險等花費，完整掌握交通開銷。
  • 生活能量指標
    將支出轉換為工作小時數，讓你從「時間價值」角度重新審視消費決策。
  • 歷史貨幣顯示（Euro ERM II）
    對於歐元區使用者，還能根據舊貨幣轉換顯示帳目，資料更有延續性。

免費又強大！HomeBank 幫你輕鬆搞定個人帳務管理

HomeBank 提供多語言版本，讓你用最熟悉的語言進行理財。社群也持續貢獻新功能與回饋，使得這套軟體愈發成熟與實用。無論你是剛開始學理財的新手，或是尋找更靈活的帳務工具老手，HomeBank 都是一個值得嘗試免費好工具！讓你能掌握每一分錢的去向、預測未來財務走向、甚至更深層了解自己的花費習慣與價值觀。

https://www.gethomebank.org/en/index.php

免安裝版 :
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2025 告別雜亂帳本！HomeBank 教你用圖表看懂財務狀況
哇哇
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2025-05-08
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HomeBank 是一套免費、簡單、適合所有人的個人會計軟體，可幫助您管理個人帳戶。旨在易於使用，並能夠使用強大的過濾工具和漂亮的圖表詳細分析您的個人財務和預算。擁有超過 25 年用戶體驗和反映的成熟軟體，面向世界，翻譯多達 56 種語言。

使用HomeBank管理您的財務和個人會計

HomeBank 是一款免費、開源的個人會計軟件，獲得 GPL 第 2 版許可且跨平台。 該會計應用程序易於使用，並具有用戶友好的圖形界面。 軟件 允許您非常輕鬆地跟踪預算、文件、分配、收款人和帳戶。

HomeBank：一個免費的開源個人會計應用程序

HomeBank 易於使用，並且充滿圖表和報告選項，具有一系列功能與其他工具所期望的類似：從Quicken，Microsoft Money或其他常見格式導入，重複交易檢測，多種帳戶類型，拆分交易，預算工具等。 還 允許我們定義類別以分類和描述每筆交易，例如在進行購買，裝載汽油等時。您可以創建類別並將其分配給每種交易類型。 這不僅有助於您快速識別每個事務，還使您能夠在以後進行排序，過濾和分析。 家庭銀行將您的數據存儲在稱為錢包的文件中因此，要開始使用它，第一次使用該應用程序時，必須創建一個新的錢包，並在其中

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HomeBank 是一款免費的個人財務管理軟體，跨平台，支援 Windows、GNU/Linux、FreeBSD 和 Mac OS X 等作業系統。 這款軟體可讓您利用其強大的過濾工具與美麗的圖表來分析個人的財務與預算，並透過其多視窗設計一起比對多組不同的資料。

HomeBank 5.9 免安裝中文版 - 免費個人記帳自由軟體

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