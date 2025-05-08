免費又強大 HomeBank 幫你輕鬆搞定個人帳務管理
- 多幣別、多帳戶管理
支援多種貨幣與帳戶類型，方便管理現金、銀行、信用卡、資產與債務等項目。
- 自動化處理與資料匯入
支援從銀行對帳單（如 OFX、CSV）匯入資料，並可根據自訂規則自動分配分類、付款人與標籤。
- 自動指派與重複檢測
匯入資料時會根據設定規則自動分類，也會提醒重複項目，避免帳務混亂。
- 錯誤防範與排程
設定交易前的錯誤鎖定、支票編號管理，還能預先安排未來交易與現金流預測。
- 視覺化圖表報表
強大的圖形化報表工具，幫助你清楚掌握支出、收入、預算狀況。支援主題顏色設定與付款方式圖示，分析更直觀。
- 車輛成本管理
內建車輛追蹤功能，記錄燃料、保養、保險等花費，完整掌握交通開銷。
- 生活能量指標
將支出轉換為工作小時數，讓你從「時間價值」角度重新審視消費決策。
- 歷史貨幣顯示（Euro ERM II）
對於歐元區使用者，還能根據舊貨幣轉換顯示帳目，資料更有延續性。
HomeBank 提供多語言版本，讓你用最熟悉的語言進行理財。社群也持續貢獻新功能與回饋，使得這套軟體愈發成熟與實用。無論你是剛開始學理財的新手，或是尋找更靈活的帳務工具老手，HomeBank 都是一個值得嘗試免費好工具！讓你能掌握每一分錢的去向、預測未來財務走向、甚至更深層了解自己的花費習慣與價值觀。https://www.gethomebank.org/en/index.php免安裝版 :
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