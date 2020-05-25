免費圖片素材下載

如何將圖片、畫面合成在電腦、手機外框中？在以前的年代只能靠自己 PS，不過現在已經有許多線上工具，直接上傳圖片就可以自動完成合成，像是今天要跟大家分享的網站就是，Mockup Photos 是一個免費素材圖庫，上傳圖片、截圖就能立馬產生一張高品質照片，不管是合成海報、手機、電腦、圖框、平板通通都能合成，而且 100% 免費圖供給大家使用，如果你經常需要燈光、質感、擺設面面俱到的高品質圖片，這個圖片素材庫絕對是目前最好用的沒有之一。你也可以參考：Magic Mockups 將圖片套上手機外殼 / 電腦外殼，可免費商業使用

Mockup Photos

免費圖片素材下載

進入 Mockup Photos 網站後，就可以看到搜尋欄位，可直接輸入自己需要合成的素材，例如：iPhone、Mac、Laptop 等，若想瀏覽有什麼分類的話，也可以滑動到最下面查看分類，目前一共有 36 種。

免費圖庫

Mockup Photos 網頁中段的部分，有許多縮圖可以瀏覽，除了手機、電腦之外，還可以合成許多印刷品，像是廣告刊版、名牌、筆記本等。

免費可商用圖庫

找到自己想要合成的素材之後，點擊進去就可以看到大圖，若圖中有出現你不想秀出的 Logo，可以點擊「眼睛」圖示來一鍵隱藏，不須再自己後製。

圖片合成素材

接著點擊一下綠色的部分，就可以上傳圖片囉，或者你也可以直接貼上圖片的來源網址。上面有註明圖片的建議尺寸大小，建議大家可以上傳一樣尺寸的圖片，若沒有剛好一模一樣的話，也可以是同比例縮放的圖片。

簡單 照片合成

過幾秒鐘後就可以看到圖片已經合成上去囉，若你沒有一樣大小的圖片，也沒有辦法提供一樣的比例，那你可以在圖片上傳後，點擊一下圖片的位置，來裁切、縮放圖片，調整至最佳位置。

照片加手機外框

Mockup Photos 提供 PNG、JPG 及 PDF 三種格式可以下載，圖片尺寸也能夠下載大、中、小三種。

Mockup Photos

最後就可以輕鬆得到一張美美的圖片啦，實際上小編並沒有擺設任何裝飾，也不需要有美美的燈光和昂貴的攝影設備，就可以輕鬆得到這樣一張圖片，有需要的朋友趕快把這個高品質免費圖片素材庫收下吧。

Mockup Photos：https://mockup.photos/

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