想要有像 Mac Mojavi 一樣，擁有會隨著時間變化光影的高質感桌布嗎？最近小編倒發現 Scenic Background Animations 提供超過 60 款類似風格的插圖可以下載，提供日出、傍晚即日落，有 .PNG、.AI、.SVG、.PNG、.MP4 及 .GIF 能夠下載，最重要的是能夠「免費商業使用」，每張都有 1920 x 1080 的高畫質，提供給各位設計人參考～若你需要能更改風格的插圖，Stories by Freepik 也是一款我自己滿常用的免費商用圖庫。

進入 Scenic Background Animations 首頁後，點擊 Download for Free 就能夠下載。

Scenic Background Animations 提供的插圖主題非常豐富，像是雪景、富士山、鳥居、海景、湖景、熱帶、燈塔、高山、沙漠、森林、街道、城市、倫敦、印度、美國等...超過 60 款主題。而且每個主題都有 3 個時段圖片：早晨、傍晚及夜晚。

下載後解壓縮就可以看到所有圖片啦，不過免費下載僅提供 PNG 格式，若想取得原始可編輯的 AI, SVG, PNG, MP4, GIF 就只能付費下載～我把連結放在下面，有需要的朋友趕快收藏起來吧，免費可商也且不需標住來源即可使用。

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Scenic Background Animations 免費動態插圖