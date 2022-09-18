Image Comparison

有兩張相似的圖片，需要找細微不同之處，有沒有比肉眼還要更快的方式？最近小編發現 Image Comparison 這款線上工具，透過 AI 演算法就能夠快速找出兩張圖片的不同之處，根本是「大家來找碴」作弊神器，使用也非常簡易，把要比對的兩張照片上傳之後，系統就會自動比對不同的地方，並且用粉色標記出來，效果如何呢？我們馬上來實測一下。

Image Comparison

進入 Image Comparison 首頁後，點擊 Upload 上傳圖片，或可直接從 Google Drive、Dropbox 等雲端硬碟匯入圖片。

照片比對相似度 app

請一次上傳 2 張要比對的圖片上去。

圖片比對工具

上傳完成後，沒有幾秒鐘的時間，就能夠看到右側的灰色圖片，裡面有粉色的區域，這些區域就是兩張圖片不同的地方，點擊 Download 下載圖片打開來看會更清楚一些。

照片前後比對軟體

照片比對 app

小編將原始圖片與用 AI 處理過的圖片放大給大家看看，可以發現 Image Comparison 幾乎把所有上面兩張圖片的不同之處都給找了出來，重點是過程不到幾秒鐘的時間，我覺得是非常精準的，如果下次你也有類似大家來找碴的任務時，把這款工具拿出來用就對啦，我把連結放在下面，大家不信可以進去測試看看，考驗一下 Image Comparison 的功力到哪邊~

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