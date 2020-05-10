Stories by Freepik

厲害的簡報內容總是讓人賞識，不論是工作或是課業上都是如此，要如何讓 PPT 簡報更有質感？適當的加入插圖可以有效的畫龍點睛，今天小編要跟大家分享免費插圖素材庫 Stories by FreepikStories by Freepik 的亮點是可以自己更改插圖的色調、背景等，甚至還可以製作成 GIF 動畫，有需要的朋友可以自己來這個高品質圖庫挖寶囉~你也可以參考：Vector Creator 免費創意圖庫，能夠自己組合圖片的素材庫

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進入 Stories by Freepik 網頁後，最上方有搜尋欄位，繼續往下滑就可以看到許多插圖囉。

免費可商用插圖

頁面左方有圖片風格選項可以選擇。

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要改變圖片顏色的話，也同樣在左方的 Color 修改插圖主色調。 

Stories by Freepik

甚至可以改變背景的元素，背景插圖元素由多到少都可以自由調整。

免費圖片下載

找到自己喜歡的圖示後，一樣能夠調整顏色、背景。

Stories by Freepik

除了背景、主色調以外，還可以調整圖片圖層，在右邊的 LAYERS 可以按下眼睛圖示來開關圖片元素。完成調整後，按下右下方下載按鈕就可以儲存 SVG、PNG 按鈕啦。若你想要下載 GIF 動畫的話，可以點擊右上方 Animate it! 進入調整頁面。 

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左方可以調整每個動畫元素的出現、關閉。

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右面則可以調整動畫效果、淡出淡入、持續時間等。點擊右上方的播放鍵就可以預覽動畫效果啦，都調整完畢後，點擊右下角 Export 即可輸出。

插圖下載

最後就可以下載 GIF 動畫啦 ~ 下面提供 GIF 動畫效果給大家預覽看看，另外也提供 MP4 影片檔能夠下載。

Stories by Freepik

看完 Stories by Freepik 就知道它最大的特色是能透自訂圖片，而且插圖能夠個人及商業使用，但大家要記得標示來源喔。

Stories by Freepik：https://stories.freepik.com/

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