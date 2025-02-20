Splashy 2.0.1 桌布隨機更換，採用 Unsplash 高畫質圖庫素材

Splashy 2.0.1 桌布隨機更換，採用 Unsplash 高畫質圖庫素材

電腦桌布可以改變一個人的心情，就像 Windows 開機的登入畫面，每天都有不同的驚喜，那電腦桌布該如何自動更換呢？大家可以使用 Splashy 自動更換桌布工具，支援 Windows、Mac 與 Debian 三個系統，他是使用 Unsplash 圖庫的圖片當成桌布，Unsplash 上的圖片基本上品質都很不錯，當成桌布的確也相當好看，若是想要常常換桌布換個心情的話，那就來使用 Splashy 吧！

軟體開啟後會在畫面中出現一張桌布，隨即電腦的桌布馬上也會被更換，左上角的相機圖案會開啟 Unsplash 的網站，左下角有圖片作者資訊，點選可以開啟作者頁面，右上角為桌布設定與離開，右下角可以隨機再次更換桌布。

設定中可以調整更換桌布的頻率，以及是否開機自動啟動，操作上應該算是相當沒有難度，趕快來換桌布吧！

https://splashy.art/

Windows 免安裝版：
Splashy 2.0.1.7z（1DRV下載）
Splashy 2.0.1.7z（MEDIAFIRE下載）
Splashy 2.0.1.7z（RAPIDGATOR下載）
Splashy 2.0.1.7z（MEGA下載）
Splashy 2.0.1.7z（GOOGLE下載）
檔案大小：70.75 MB

Mac 版本：
Splashy.dmg（SPLASHY下載）
檔案大小：182.71 MB

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Splashy 定時自動變換桌布
哇哇
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2025-02-20
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