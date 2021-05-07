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xFrame 上面的圖片通通是免費使用的，使用規範中詳細指出可用於：

    • 在網站上作為描述圖片使用（網站/新聞網站/文章網站/部落格/SNS）
    • 在廣告和行銷素材中作為描述圖像使用（海報/傳單/雜志廣告/報紙廣告/應用程序廣告/POP/DM )
  • 包裝/新聞文章/雜誌、書籍/介紹、樣品/數位內容、應用程式/ Email /目錄等
  • 廣播、影片中使用（電視節目/電視媒體/標誌/火車/活動影片/商店等）
  • 各類板型和產品，如T恤、馬克杯、明信片、賀卡、牆貼和郵票等貼紙（但僅限於編輯過的照片）
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