網路上的免費圖片素材非常多，但我敢說今天要跟大家分享的這個 Oniku Images 免費「黑毛和牛」圖庫，圖片素材可以說是獨家中的獨家，看名字就知道是牛肉界的 LV - 黑毛和牛！這是日本宮崎縣小林市為了推廣農產品，與圖庫商所合作推出的免費圖庫，為黑毛和牛肉所打造的高品質圖庫，提供給大家個人、免費使用，且不需要標注來源出處，肚子餓有需要的朋友們，趕快收藏起來吧～你也可以參考：Photosku フォトスク 多達 6700 張日本相關高畫質圖片，每日更新！

△ 首先進入 Oniku Images 首頁，就可以看到搜尋框，直接在裡面搜尋就可以找到黑毛和牛圖片，不會日文的朋友也不用擔心，直接往下滑就能看到一堆可口的和牛圖啦！

△ 可口的和牛圖片，不管是白天還是半夜看到，都直叫人流口水啊！

△ 這些高品質黑毛和牛圖片，直接讓我把視覺跟味覺串連在一起了，光是用看的就是一種享受啊～～

△ 找到自己想下載的圖片後，點擊進去就可以看到圖片詳細資訊，包含尺寸、格式、解析度等，尺寸分為 S （上方）及 L （下方）大小，點擊右方的藍色按鈕就可以下載囉。

△ 點擊藍色的按鈕之後，按下右鍵「另存圖片」，就可以把美美的和牛下載到電腦裡面，看這美美的油花，馬上買張機票去日本宮崎縣一趟 XD 不得不說日本真的很會行銷～有需要的話，趕快把這個圖庫收藏起來囉。

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