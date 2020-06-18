有沒有專門提供新冠肺炎 Covid-19 的圖片素材？或可用於 PPT 簡報的 icon 圖示及海報的設計模版？最近小編發現 Artify 網站提供了 Covid-19 新冠肺炎的設計包，包含 icon 圖示及豐富設計模版，與其它圖片素材庫不一樣的地方是，Artify 還提供了設計版型，可直接利用內建的線上編輯器修改背景、文字、顏色等，直接有現成排版好的模版能夠套用，若你比較缺乏美術天份的話，這些模版可以讓你快速產出美美的圖示喔。你也可以參考：武漢肺炎防疫 icon，由 Iconfinder 推出可免費用於宣導新型冠狀病毒海報 / 傳單 / 告示

進入 Artify 新冠肺炎圖片素材頁面後，往下滑就可以看到許多設計模版。

滑到最下方可以就是 icon 圖示，每個圖示都提供 PNG 及 SVG 格式可供下載，直接按下 Icon Pack 能一鍵打包下載所有 icon。

而 Artify 的重頭戲就是它的線上編輯器啦，任意點擊一個模版，即可進入線上編輯器，裡面所有的文字、圖片、圖層都能夠調整、增修、編輯。

文字大小、顏色、粗細都能夠調整，唯一比較可惜的是，字型的部分目前沒有支援中文。

右側也有許多現成的 icon 素材可以直接匯入模版中，當然要使用自己的照片，也能夠上傳直接插入。

編輯完成後，必須登入才能下載。按下右上方 Download，即可用 Facebook、Google 一鍵快速登入。

下載提供 PNG 及 JPEG 兩種格式，免費下載的話只能提供一般尺寸的大小，若你要印刷出來，就必須付費購買高品質的圖片，且免費版只能個人使用，不能商業使用。以上就是 Artify 所提供的新冠肺炎圖片素材啦，大家近期有需要用到的話，別客氣趕快去挖寶囉~

Artify Covid-19 新冠肺炎圖片素材：https://www.artify.co/covid