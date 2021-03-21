想做 PPT 簡報卻找不到適合的 icon 圖示嗎？最近小編發現一款由 Google 推出的 Material icons 收藏超過 2000 個圖示提供給大家免費使用， 提供 png 及 svg 兩種格式給大家下載，而且這一款 Material icons 內的圖示全部開源給大家使用，所以完全不需要付費喔，經常做 PPT 簡報或需要大量 icon 素材的朋友推薦可以趕快把這個圖庫收下喔，這個圖庫只有「黑白的」，如果你需要彩色 icon 可以到 ICONS 8 逛逛。

進入網站後就可以看到許多圖示，左側可以看到網站將圖示分為主要五大主題，分別是實心、空心、圓弧、雙色和銳利的。

光從字面上看可能看不出差異，直接點擊看右邊的圖示就可以看到這 5 個主要的不同。

點擊圖示後，選擇左下角的 Select icon 就可以下載。

左側的下拉選單裡面也可以找到各種圖示的分類，如果你不知道從哪裡找起，可以從這些分類裡面找到適合你的 icon。

選擇好圖示之後，點擊左下方的按鈕就可以進入下載的選項，圖片的解析度也都可以自己選擇喔，預設是 18dp，能夠根據自己的需求來調整，在這邊可以選擇下載格式有 png 及 svg ，大家就根據自己的需求下載吧，連結替大家放在下方，趕快收藏起來吧。

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