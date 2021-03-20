Glitch Art Generator 故障藝術背景製造機，讓你的封面更酷炫！

想讓你的網頁、封面背景更具有吸引力嗎？就讓 Glitch Art Generator 故障藝術背景生成器幫你吧！Glitch Art Generator 是個專門製作故障藝術背景的網站，除了可讓你自訂顏色數量、顏色種類、線條數量以及距離之外，還能將預設直向圖改成橫向圖，甚至還能產生純漸層色彩背景，若你懶得動手設計的話，網站也有隨機產生按鈕可按，並提供手機、平板、電腦 3 種桌布格式讓你下載，喜歡故障藝術的朋友，趕緊來製作一個吧！更多故障藝術產生器，可參考這篇：PhotoMosh 故障藝術產生器

Glitch Art Generator 使用介紹

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進到 Glitch Art Generator 網站後，你可以看到左手邊有著色彩繽紛的故障藝術背景圖，而右手邊有調色盤、漸層色彩樣本讓你自行設計你想要的色彩，而下方「Sample gradients」的 4 種漸層顏色樣本，直接點擊便可套用。

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若覺得網站調色盤給的色塊不夠用的話，我們可以點選調色盤後面的「+」圖示來增加色塊，只要點擊色塊，便可開啟選色器讓你自由配色。

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而在漸層樣本下方，共有 Amount of glitches（線條數量）、Distance from center（線條距離）、Driection（方向）、Corners（線條前端形狀）４個設定選項，可讓你按照自己喜歡的樣式去設計。

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若你覺得當前圖像設計不滿意的話，可點選左下方的「GENERATE」按鈕隨機產生，最後確定沒問題後，網站有手機、平板、電腦 3 種桌布格式讓你下載，另外，若你想製作純漸層顏色背景的話，只要將 Amount of glitches（線條數量）歸 0 ，你要的純漸層顏色背景就出來囉！對故障藝術有興趣的朋友，不妨到 Glitch Art Generator 網站製作看看吧！

Glitch Art Generator：https://glitchart.io/

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