Image Finder 免費圖庫高品質可商用，超過 16 萬張隨你下載

2019-06-17 04:55:01 9M87

Image Finder

免費圖庫總是那幾個，庫存不夠用了嗎？沒關係，定期來補貨就可以啦，今天跟大家分享「Image Finder」免費圖庫，裡面有超過 16 萬張高品質免費可商用圖片，它本身並沒有擁有圖片，而是整合了多個圖庫資源，並加以分類、標籤、篩選，讓大家可以用更短的時間搜尋到自己想要的圖片，免註冊、免登入就可以下載啦，如果你常常發現找不到圖片，或許可以試試這一款！或者你也可以參考：免費圖庫懶人包：19 個精選免費圖庫網站

Image Finder

△ 進入 Image Finder 後，就可以看到大大的白色搜尋欄位，上面統計著目前的免費圖片數目，Image Finder 一開始是專門搜尋 Flickr  CC0 免費照片，但除了 Flickr 以外，後來也增加了其它來源。

Image Finder

△ 首頁繼續往下滑之後，可以看到其它圖片，如果你把滑鼠移到圖片上面，可以看到這張圖片的來源。

Image Finder

△ 網頁的最上方也有分類索引，可以直接點上面的分類尋找你要的圖片。

免費圖庫

△ 找到自己喜歡的圖片之後，點進來就可以看到更詳細的訊息啦，包括：圖片格式、大小、來源、授權、創建日期等，直接點擊 Download Original Image 就會跳轉到原始來源，到原始來源之後再下載即可。另外如果你想搜尋相同色調的照片，也可以點擊下面 Image Finder 所分析出來的顏色，就可以找到色調相似的圖片啦！

免費CC0圖庫

△ 下載：大自然可商用圖片下載

免費可商用圖庫

△ 下載：動物可商用圖片下載

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△ 下載：城市可商用圖片下載

CC0圖庫

△ 下載：iPhone Mac 可商用圖片下載

Image Finder

△ 下載：花可商用圖片下載

Image Finder：https://imagefinder.co/

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