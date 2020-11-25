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若你是用 Google Chrome 瀏覽器的朋友，可以在網址欄中點選 Google 翻譯，將日文轉成繁體中文，這樣不但更方便讓你做選擇也不怕看不懂日文。

接下來你可以在一個你喜歡主題中，點選一張你要的插圖素材。

接著點及插圖下方的「free download」。

點選後便會跑出新的視窗，直接在插圖上點擊滑鼠右鍵選擇「另存圖片」便可將圖片下載到電腦中做使用囉！喜歡日本手繪畫風的朋友，趕緊將這款 イラストレイン 日本可愛插圖素材網收藏起來吧！

以下是小編個人覺得不錯的五個主題給大家參考看看：

△ 關於動物主題連結：請點我前往

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