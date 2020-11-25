下班後想運動，去健身房覺得貴又遠嗎？由台灣新創公司優力勁聯開發的 Uniigym「互動體感健身課程」正式推出，不用購買昂貴的主機、設備，與每月只需 149 元就有明星級的教練，如 KIMIKO 老師、唐幼馨、Kimberly 陳美彤等超過 1500 堂課程隨你挑，有氧、瑜珈、重訓、太極、核心通通有，搭配視訊鏡頭及 AI 技術，能夠即時監測運動姿勢，並給予動作、健康數據的回饋，目前於凱擘大寬頻及台灣大寬頻上架，健身界的 Netflix 訂閱就可在家動起來。



Uniigym 是什麼?

Uniigym 優力勁聯成立於 2019 年 4 月，是以人工智慧技術與雲端計算為核心，開發出一套兼具專業健身與休閒娛樂的沉浸式光影律動智慧健身課程系統 OptiMotion®，並具有互動性與心率監測功能，宗旨是提供一個更加便捷的方式，幫助大眾能夠輕鬆在家或是指定場館使用，以培養持續的運動習慣。

Uniigym 獲得多項新創獎項，在體育署主辦第五屆”我是運動創業家”中獲得第一名，以及臺灣運動創新加速器 (SPIN Sports Accelerator) 的體育科技新創比賽中，榮獲體育署獎以及 IAPS 雙冠殊榮。

互動體感智慧健身

Uniigym 互動式智慧運動平台是一套全新概念的高科技居家運動健身產品。以家庭電視和寬頻業者數位機上盒為基本設備，提供高畫質健身課程內容隨選隨動，搭配視訊鏡頭、心率手環/臂帶等智慧配件，便可與教練一對一進行訓練。

健身界 Netflix，客廳就是健身房，超過 1500 堂課程任你選

Uniigym 體感健身課程有上千堂健身課程，有「健身界 Netflix」之稱。精彩炫目的動畫效果，娛樂性高於市面其他體感遊戲，內容多樣專業且更新迅速，包含時下最夯的街舞、廣場舞，深受年女性喜愛的有氧、瑜珈，以及適合銀髮長者的太極、氣功等滿足不同年齡的健身課程，適合全家大小，在家就能輕鬆健身。

Uniigym 互動體感健身內容多樣專業且更新迅速，包含時下最夯的街舞、廣場舞，深受年女性喜愛的有氧、瑜珈，以及適合銀髮長者的太極、氣功等課程，平台內有近 50 名的知名專業健身教練，其中不乏明星級老師，像是有亞洲美型教主之稱的 KIMIKO 老師專為亞洲女性設計的「KimiBarre® 14 天明星指定美型課」；華人瑜珈天后唐幼馨的「女神塑身瑜珈」；深受大小朋友喜愛的廣場舞天王麥克斯，用耳熟能詳的流行歌曲帶你搖擺身體；美妝界運動家 Kimberly 陳美彤的「養出零贅肉體態雕塑」等專業課程，精彩炫目的光影效果，讓運動也能像打電玩一樣有趣，娛樂性更勝市面上其他體感遊戲，所有課程皆採隨點隨播無須下載，輕鬆滿足全家大小的運動需求。

個人化報告，運動有感

Uniigym 體感健身課程適合各種年齡層，尤其是初階健身人群。搭配基礎視訊鏡頭，便可以偵測人體骨骼點，捕捉使用者的動作，即時回饋動作準確度，宛如擁有一居家教練；搭配心率帶可偵測運動過程心率，訓練完成後可以回看與教練動作匹配度，以及個人化運動報告，讓運動更安全也更有效率。

業界首創與寬頻業者結合，回家即可健身

Uniigym 互動體感健身最大特色，是只要搭配家中數位機上盒，以及視訊鏡頭、心率穿戴裝置，就可以與課程教練即時互動訂有一對一動作指導，訓練結束後，提供心率變化、能量消耗等個人化的運動數據。而 Uniigym 進入家庭的第一站，就是分別與凱擘大寬頻、台灣大寬頻的 A1 Box 開放平台上架體感健身課程，為家庭用戶提供新型態健身服務，這也是全球首創，透過機上盒提供互動隨選健身課程。

相較於一般月費及計次的健身房，Uniigym 互動體感健身在費用上較容易入手，其硬體上的需求也低，僅需透過數位機上盒、電視及視訊鏡頭等即可盡享千堂健身課程，課程中即時監測運動狀態，校正動作姿勢，就好像私人教練到府一對一動作指導，讓運動更有效率。每堂課程還特別設計了排行比分，有動作準確度分數以及累積運動時間等項目，使用者不但可以跟家人比賽，也可揪三五好友一同培養運動的習慣，提供疫情下在家防疫的新選擇。

https://www.uniigym.com/