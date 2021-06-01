居家防疫在家運動有沒有有趣的 App？家裡有 Switch 的朋友，健身環是個不錯的運動誘因，不過 Switch 也要近萬元，有沒有能達到同樣效果，又不用花大錢的方法呢？最近小編發現 Active Arcade 在家運動 App，只要你手邊有 iPhone 就能夠達到類似「Switch 健身環」的效果，透過 AR 即時運算偵測人體動作，而且完全免費、支援 2P 一起玩，大人小孩都適合，待在家快悶壞了嗎？趕快下載 Active Arcade 動起來吧。

目前 Active Arcade 這款 App 僅提供 iOS 系統下載，Android 的朋友抱歉啦～文章後方下載點可直接點擊下載，下載之後開啟就可以看到 Active Arcade 主畫面，有許多肌力、有氧、反應類型的模式可以選擇。

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每個模式進行時，會同時透過「自拍鏡頭」錄影並自動儲存，因此透過 Active Arcade 不僅可以在家運動，還可以將自己運動的畫面上傳到社群分享給好友。

點選 App 右下方的頁籤，Active Arcade 會自動統計運動日期、長度及消耗卡路里，點擊右上方「Video Hightlights」

就可以看到自己運動的重點畫面，可以看到運動項目、日期即時間，按下右邊的分享按鈕就能夠上傳 Facebook、Instagram 與好友分享囉！載點放在下方，還沒玩過的朋友，趕快跟著家人一起在家運動吧。

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