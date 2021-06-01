居家運動App

居家防疫在家運動有沒有有趣的 App？家裡有 Switch 的朋友，健身環是個不錯的運動誘因，不過 Switch 也要近萬元，有沒有能達到同樣效果，又不用花大錢的方法呢？最近小編發現 Active Arcade 在家運動 App，只要你手邊有 iPhone 就能夠達到類似「Switch 健身環」的效果，透過 AR 即時運算偵測人體動作，而且完全免費、支援 2P 一起玩，大人小孩都適合，待在家快悶壞了嗎？趕快下載 Active Arcade 動起來吧。 

居家運動App

目前 Active Arcade 這款 App 僅提供 iOS 系統下載，Android 的朋友抱歉啦～文章後方下載點可直接點擊下載，下載之後開啟就可以看到 Active Arcade 主畫面，有許多肌力、有氧、反應類型的模式可以選擇。

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每個模式進行時，會同時透過「自拍鏡頭」錄影並自動儲存，因此透過 Active Arcade 不僅可以在家運動，還可以將自己運動的畫面上傳到社群分享給好友。

Active Arcade

點選 App 右下方的頁籤，Active Arcade 會自動統計運動日期、長度及消耗卡路里，點擊右上方「Video Hightlights」

在家運動App

就可以看到自己運動的重點畫面，可以看到運動項目、日期即時間，按下右邊的分享按鈕就能夠上傳 Facebook、Instagram 與好友分享囉！載點放在下方，還沒玩過的朋友，趕快跟著家人一起在家運動吧。

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Active Arcade ( App Store 下載 )

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