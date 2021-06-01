台灣各界因應疫情，全國學生實施「停課不停學」，不論是老師、學生都以全新的方式教與學，身為老師必須快速適應遠距教學，有許多教師是透過 Google Meet 及 Google Classroom 這兩種工具來實施同步遠距教學的，最近小編發現一款非常實用的遠距教學點名工具 Google Meet Attendance List，針對使用 Google Meet 這個工具的授課老師，這款工具能「自動點名」，學生幾點幾分進入視訊會議、持續了多久通通全自動記錄，有需要的朋友們可以將這個外掛裝起來唷。另一個 Google Meet 常見問題是，Google Meet 投影片放映全螢幕已經全螢幕，學生卻說看不到？教你如何秒速解決

首先到 Chrome 應用程式商店找到 Google Meet Attendance List 這個工具，點選「加到 Chrome」，文章後方有載點，點擊就可直接前往。

接著點擊「新增擴充功能」

新增完成後在 Chrome 右上方看到「貓頭鷹」圖示，點擊 Open Meeting History 就可以看到點名歷史。沒看到貓頭鷹圖示的話，請點擊 Chrome 右上方的「拼圖」圖示，將「貓頭鷹」釘選到工具列即可。

安裝完成後不須要任何操作，跟平常一樣打開 Google Meet 開始上課就可以啦～上課完成後，來到 Google Meet Attendance List 頁面，就會看到「出缺席名單」已經全自動記錄下來囉。

單擊可以查看出席名單、進入時間及總參與時間。對了，在上課前你必須要求學生使用「有真實姓名的 Google 帳號參與」，若用暱稱的話，老師在這邊就會無法辨識是誰，按下 Export as CSV 就可以輸出 Excel 檔囉。

匯出 Excel 之後，授課老師就可以編輯班級、科目等，加入自己平常記錄的 Excel 出缺席檔案中。完全免費的工具，能讓老師線上授課的過程中少一些麻煩，專注在教學中，載點在下方趕快收下吧！

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Google Meet Attendance List ( Chrome 下載 )