Google Meet 自動點名

台灣各界因應疫情，全國學生實施「停課不停學」，不論是老師、學生都以全新的方式教與學，身為老師必須快速適應遠距教學，有許多教師是透過 Google Meet 及 Google Classroom 這兩種工具來實施同步遠距教學的，最近小編發現一款非常實用的遠距教學點名工具 Google Meet Attendance List，針對使用 Google Meet 這個工具的授課老師，這款工具能「自動點名」，學生幾點幾分進入視訊會議、持續了多久通通全自動記錄，有需要的朋友們可以將這個外掛裝起來唷。另一個 Google Meet 常見問題是，Google Meet 投影片放映全螢幕已經全螢幕，學生卻說看不到？教你如何秒速解決

Google Meet 自動點名

首先到 Chrome 應用程式商店找到 Google Meet Attendance List 這個工具，點選「加到 Chrome」，文章後方有載點，點擊就可直接前往。

Google Meet 自動點名

接著點擊「新增擴充功能」

google meet點名

新增完成後在 Chrome 右上方看到「貓頭鷹」圖示，點擊 Open Meeting History 就可以看到點名歷史。沒看到貓頭鷹圖示的話，請點擊 Chrome 右上方的「拼圖」圖示，將「貓頭鷹」釘選到工具列即可。

google meet簽到

安裝完成後不須要任何操作，跟平常一樣打開 Google Meet 開始上課就可以啦～上課完成後，來到 Google Meet Attendance List 頁面，就會看到「出缺席名單」已經全自動記錄下來囉。

Google Meet 自動點名

單擊可以查看出席名單、進入時間及總參與時間。對了，在上課前你必須要求學生使用「有真實姓名的 Google 帳號參與」，若用暱稱的話，老師在這邊就會無法辨識是誰，按下 Export as CSV 就可以輸出 Excel 檔囉。

Google Meet 自動點名

匯出 Excel 之後，授課老師就可以編輯班級、科目等，加入自己平常記錄的 Excel 出缺席檔案中。完全免費的工具，能讓老師線上授課的過程中少一些麻煩，專注在教學中，載點在下方趕快收下吧！

下載：
Google Meet Attendance List ( Chrome 下載 )

Google Meet Attendance List 全自動點名工具，遠距教學也能很輕鬆，自動產生學生出缺席 Excel 檔 相關文章

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