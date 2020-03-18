為了防止武漢肺炎可能造成群聚感染，許多公司、各級學校紛紛採取遠距辦公、上課措施，對於學校來說，可採取非同步的遠距教學，老師預先錄製好教學影像提供學生在家觀看 ; 然而對於公司來說，可能需要即時的多人會議，這時可能會搭配到 PPT 簡報等...光用 LINE、Skype 功能上可能有些不足，因此今天小編要跟大家分享由 Google 推出的 Hanouts Meet 解決方案，來進行會議、同步遠距教學等。非同步遠距教學，螢幕錄影工具可以看這邊：ChrisPC Screen Recorder 2.20 螢幕錄影與截圖的小工具

根據 Google Cloud 官方所發佈的消息：

Starting this week, we will begin rolling out free access to our advanced Hangouts Meet video-conferencing capabilities to all G Suite and G Suite for Education customers globally including:

至 2020/7/1 日前，全世界 G Suite 及 G Suite for Education 使用者，能夠免費使用 Hangouts Meet 進階功能，也就是說最高支援 250 人同時線上會議、直播影片最高能接受 10 萬人同時觀看，並且能夠將會議影片直接儲存到 Google Drive 中。

這意味著若你所任職的單位、就讀的學校有購買 G Suit 或 G Suit 教育版的話，就能夠免費使用上述功能，開啟 Hanouts Meet （文末有連結，可直點擊前往）按下「加入或發起會議」。

簡單說，Hangouts Meet 不只能夠實現多人「視訊」這個功能，還能夠同步分享螢幕中的簡報、任何視窗給參與會議的人，甚至還能夠即時線上文字討論、查詢出席者、即時語音轉文字字幕、加入附件等...

接著輸入會議代碼，可惜的是這裡不支援中文，只能夠輸入英數，輸入完畢後按下繼續。

這時候發起者點擊「複製會議參加資訊」給員工、學生即可。

發送完邀請連結後，若有人要加入得先通過發起者的允許。

在聯絡人處，可以查看目前的參與者，實際應用上可以截圖作為出席紀錄使用。

上圖是與會者的畫面，能夠看到發起者的簡報、PPT 或是任何指定的畫面，同時發起者的影像、語音也會在右邊呈現。這樣一來就能夠線上完成開會、上課，並起大家能夠有即時的互動。實際測試起來，語音、影像的延遲滿低的，速度非常快，也不會有聲音對不上畫面的情形，不過我想實際情形還是取決於網路速度。

關於要分享什麼畫面，可以在右下方立即進行簡報中，選擇你要讓大家看到的畫面，可以是單一個 App 視窗，也可以是全螢幕同步畫面。我個人會偏好單個視窗，好處是不管你電腦目前正在進行什麼操作，大家都只會看到你選擇的視窗。隱私相對高，還可以同時操作其它視窗～

選擇單個視窗之後，點選你要讓大家看到的畫面按下「分享」即可。

關於版面的配置上，也通通可以做調整，這邊大家可以依照自己的喜好做選擇。

對於老師來說，雖然「非同步遠距教學」相對方便，只要事先錄製好教學影片就可以了，不過也有許多缺點，像是學生只要按下播放鍵就可以去做自己的事情、學生有問題不能及時發問獲得解答等...，因此若老師、公司會議需要多人線上影音開會的話，Google Hangouts Meet 或許是不錯的選擇。

不過 Google Hangouts Meet 也不是沒有缺點，像是它缺少了電子白板的功能，不過你可以用這款來補足：witeboard 多人線上白板，網址隨丟即用電腦、手機無延遲！

傳送門：Google Hangouts Meet