Quick, Draw! 是一款以機器學習技術打造的遊戲，由你先塗鴉，然後類神經網路會嘗試猜出你畫了什麼。雖然不是每次都能猜出正確答案，但它會從過程中學習，因此玩的次數越多，它的辨識準確度越高。每個人玩遊戲的過程都會被記錄並累積下來，透過這款遊戲，Google 可以向大家展示機器學習有更多有趣的應用（更多 A.I. 實驗），小編實測看朋友畫的，根本是災難啊，完全無法看出是什麼圖形，不知道人工智慧是怎麼辨識出來的啊，好驚人！
Quick, Draw!：https://quickdraw.withgoogle.com/#
△ 遊戲限時 20 秒，看似很長，但動筆後不知不覺就會看到時間跳到 10 秒，按下「我知道了！」就會馬上開始計時！
△ 這哪裡像藍莓 XD
△ 依序完成，總共有 6 題，消防車也太難了吧！
△ 我畫的很好耶，趕快畫一張跟朋友分享（手機也可以喔！）
Quick, Draw!：https://quickdraw.withgoogle.com/#
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