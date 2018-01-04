2018 年到來，要開始新的目標之前，要檢視看看去年完成了多少，讓我們一起來回顧一下，2017 年 Google 完成了哪些重點項目？這 12 件事情裡面，你錯過哪些事情呢？從這些事看來， AI 機器學習或許是未來各科技大廠努力的方向，坦白說我錯過了不少，但也沒關係，透過這次大補帖來趕一下進度，再不追進度，一眨眼 2018 又要過啦。
2. Google 於 2017 年發表的 Google Pixel 2，只用了一個鏡頭就完勝其他手機大廠的「雙鏡頭旗艦機」，歸功於Google 自主設計的 Pixel Visual Core 協同處理器，大大提升 HDR+ 演算法效能，就是讓拍照效果大耀進的秘密。
3. Google Assistant 能辦到更多事情（英文確定可以），除了買東西、播音樂、查詢、瀏覽網頁，只要說出「OK Google,」還能辦到以下事情：
- Play holiday music
- Where's the nearest library?
- What did my dog say?
- What do astronauts eat in space?
- Tell me a joke.
4. 隨著 Android 新系統的發佈，舊款的表情符號 Blob 也跟著被淘汰，取而代之的是全新設計的 emoji，看起來有點像 iPhone 表情服號的風格。
5. Google 事業版圖可以說是登上了外太空，包括用機器學習來探索太陽系外的行星、卡西尼太空船飛越土星、用 VR 逛火星等計畫，都與外太空扯上了邊，果然是谷歌大大！
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