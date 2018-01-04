Google 大補帖，回顧 2017 年絕對不能錯過 Google 的 5 件事

2018-01-04 11:17:45 9M87
機器學習 Auto Draw Quick Draw

2018 年到來，要開始新的目標之前，要檢視看看去年完成了多少，讓我們一起來回顧一下，2017 年 Google 完成了哪些重點項目？這 12 件事情裡面，你錯過哪些事情呢？從這些事看來， AI 機器學習或許是未來各科技大廠努力的方向，坦白說我錯過了不少，但也沒關係，透過這次大補帖來趕一下進度，再不追進度，一眨眼 2018 又要過啦。

機器學習 Auto Draw Quick Draw
1. 從 AutoDrawQuick, Draw 等服務，看出，機器學習正準備慢慢改變人類的生活，關於機器學習的前景，說法相當兩極，我個人抱持著樂觀的態度，就像工具一樣，有好的用途、也有壞的用途，差別在於使用的目的，只要立意良善、能幫助人類，因該支持它發展～

Google Pixel 2 相機 HDR+

2. Google 於 2017 年發表的 Google Pixel 2，只用了一個鏡頭就完勝其他手機大廠的「雙鏡頭旗艦機」，歸功於Google 自主設計的 Pixel Visual Core 協同處理器，大大提升 HDR+ 演算法效能，就是讓拍照效果大耀進的秘密。

Google Assistant 能做什麼 功能 指令

3. Google Assistant 能辦到更多事情（英文確定可以），除了買東西、播音樂、查詢、瀏覽網頁，只要說出「OK Google,」還能辦到以下事情：
  • Play holiday music
  • Where's the nearest library?
  • What did my dog say?
  • What do astronauts eat in space?
  • Tell me a joke.

Android8.0 OREO Emoji 表情符號

4. 隨著 Android 新系統的發佈，舊款的表情符號 Blob 也跟著被淘汰，取而代之的是全新設計的 emoji，看起來有點像 iPhone 表情服號的風格。

google外太空 卡西尼 土星 太空船

5. Google 事業版圖可以說是登上了外太空，包括用機器學習來探索太陽系外的行星、卡西尼太空船飛越土星、用 VR 逛火星等計畫，都與外太空扯上了邊，果然是谷歌大大！

最新資訊請訂閱粉絲團：

更多資訊請參考：
開箱 ASUS ZenBook Flip S UX370 輕薄卻有狂效能，360 度翻轉時尚有型
【開箱】微軟經典閃靈鯊，體驗 DPI 範圍 400-3200 的終極靈敏度
開箱 ROG STRIX GD30 電競主機，白冰戰盾具備效能與獨特多變的外型
跌跌撞撞自架站一路向前，遠振資訊台灣 SSD VPS 推薦|虛擬主機走這|台灣 VPS 走這

Google 大補帖，回顧 2017 年絕對不能錯過 Google 的 5 件事 相關文章


訪客留言

Google 大補帖，回顧 2017 年絕對不能錯過 Google 的 5 件事 參考資料

Google新闻- 维基百科，自由的百科全书
2017年10月3日 ... Google新聞演算法被誤導，意外將拉斯維加斯槍擊事件錯誤槍手假消息置於搜尋 結果頂部。
Google 新聞中心– Google
Google新闻是Google开发的一款Web新闻聚合器，由Google首席工程師克里希纳· 巴拉特（Krishna Bharat）創造與領導開發。 歷史[编辑]. 2001年Google的首席科学家 克里希纳·巴拉特开发出一个与PageRank相关的算法“StoryRank”，它是Google新聞 的前身。Google新聞的首页更新和新闻推荐都不依赖于人工操作，全部由后台的聚合 ...
謝宜君 - Google+
那麼你絕對不能錯過本課程 拉筋是人們從年輕到老都不可 以停止的一件事情 課程中... Translate Show original text 桃園 中壢 拉筋放鬆課程新班開課2016年1月2日週六晚上7 ...
五大职场不能做的事情
五大职场不能做的事情 时间：2017-12-30 编辑：锡波 手机版 进入职场总会面临着人事关系，所以一开始就要做好心理准备迎接这些挑战。当然也要学习下职场技巧，千万不要做职场的大嘴巴，记住职场绝对不能做的五件事情 ...
Yahoo奇摩新聞
您可以調整Google 新聞的設定，讓系統顯示您感興趣的主題，並根據您的所在位置 提供相關新聞。 選擇您要看到的新聞報導主題您可以設定版面.
演算法昏頭？Google新聞成為散播槍擊慘案假消息的幫兇｜數位時代 ...
搜尋 網頁搜尋 2017/12/29 11:29 距離台股收盤還有2小時1分鐘 更新 法人進出 成交比重 ... 2017/12/29 11:29 距離台股收盤還有2小時1分鐘 更新 法人進出 成交比重 資券餘額 熱門 排行 上市行情類排行榜 ...
Google 新聞與氣象- Google Play Android 應用程式
2017年10月30日 ... Google新聞（Google News）是近年網路巨擘Google提供的新服務之一，桌機板自從 今年6月改版後，「中國」新聞都被分進「國際」類別中，不料卻遭人質疑「Google被 綠化，支持一邊一國」，目前Google已將中國新聞分入「兩岸」。根據《蘋果》報導，日前 有人投訴，點選Google新聞的「兩岸」分類，沒有顯示任何報導，後來 ...
【六本木】在東京・六本木不可錯過的5件事-MATCHA-欣傳媒旅遊頻 ...
這裡總結了可以在有著這樣多方面的魅力的六本木裡可以做到的事情 ... 【六本木】在「東京 Midtown」，不能錯過的4件事(後篇) 3. 可以在俱樂部享受夜生活 roppongi_20151018_d 六本木周邊有外資企業的支店和大使館，所以在都內算是有很多外國人的地方 ...
Google新聞政治化？ 遭投訴後中國新聞改歸入「兩岸」 - 生活- 自 ...
媒體聯絡窗口. 如需與我們的新聞小組聯絡，請來信至： press-tw@google.com. 上述 聯絡方式僅供新聞從業人員使用。 如有其他疑問，請造訪我們的說明中心。 透過 Twitter 我們的最新動態. twitter.com/google · Twitter 目錄中列有我們的官方帳號。 其他資源. 投資者服務 · 相關權限 · 企業資訊 · 認識我們 · 經營理念 · 服務內容. 新聞 中心.
大学要做的十件事_营销/活动策划_计划/解决方案_实用文档
第五件大事： 【谈个恋爱】 在大学谈个恋爱无可厚非。 可有一点要记住：有了爱情可不要忽略了朋友哦。有些同学 交了女朋友后，天天和女朋友腻在一块，结果和身边的朋友交往淡了。你要明白：只有爱情 没有友情的话你会失去很多的。 第六 ...