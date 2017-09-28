很久沒有看到有趣的軟體，這是這款 Ellp 真的要與大家好好分享一下，這一款很特殊的電腦助理，可以替你監控或是提醒在電腦前所做的事情，譬如說開啟記事本時順便打開文件資料夾、桌面凌亂時自動整理、當工作太久時的提醒通知、當移除耳機時聲音自動靜音、電力充滿時跳出通知、當我黏在臉書上太久跳出通知、偶爾測試一下網路連線速度等等，目前具備的功能已經多達 30 多項，我覺得這類應用還頗特別的，讓使用電腦的感覺也更加不同。
如果可以也輸入自己的電子信箱，當未來有更多新卡片的時候，也會收到通知。
軟體開啟後可以看到很多很多的卡片，每個都有不同的圖片樣式與文字說明，頁籤分為熱門卡片、新的卡片、所有卡片與我所使用的卡片，雖然說介面是英文的，但是使用上的難度不高。
上圖是所有卡片一覽，大家可以快速看看有那些卡片，這裡就不逐項替大家翻譯了，我覺得這些英文並不難。
替大家來測試幾款卡片，上圖是款測試網路速度的卡片，開啟之後黃色的區域就是填空題，也就是必要填寫的項目，可以設定每天在哪個時間測試網路速度，而且必須到達什麼樣的速度，這張卡片可以設定多個時間點，完成設定後點選 Activate Card 啟用這張卡片。
當到了設定的時間，電腦右下角就會跳出通知，告知你目前的網路速度為何？
再來測試一張避免下載重複檔案的卡片，可以設定指定資料夾，譬如說下載檔案用的 Download 資料夾，之後就可以 Activate Card 啟用。
當下載一個重複檔案的時候，會跳出通知有一個看起來一樣的檔案，然後下方有選擇題，看你是要略過、還是保留最新的，我選擇後者之後又會跳出一個通知，提醒你移除了一個重複檔案唷！
Ellp 電腦數位個人助理真的頗特別的，有興趣的朋友可以試試看囉！
官方網站：https://www.ellp.com/
卡片總覽：https://www.ellp.com/cards/
安裝版：
EllpSetup .exe（官方下載）
EllpSetup .exe（MediaFire下載）
EllpSetup .exe（Rapidgator下載）
EllpSetup .exe（ZippyShare下載）
EllpSetup .exe（YunFile下載）
檔案大小：3.51 MB
免安裝版：
Ellp 0.9.24.1184.7z（MediaFire下載）
Ellp 0.9.24.1184.7z（Rapidgator下載）
Ellp 0.9.24.1184.7z（ZippyShare下載）
Ellp 0.9.24.1184.7z（YunFile下載）
Ellp 0.9.24.1184.7z（本站下載）
檔案大小：2.41 MB
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