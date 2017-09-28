圖片編輯工具很多，手機上編輯圖片也越來越簡單，因此有不少圖片編輯工具也簡化到如手機般的操作，Vintager 就是一款復古風的圖片製作工具，他沒有複雜的操作，簡簡單單幾個步驟就能改造一張圖片的風格，並且支援批次製作的功能，而這款軟體也頗妙的，依我來看本來就是免費軟體，不過還是有限時免費的活動，取得序號註冊後功能也完全相同，可能註冊功能是為了未來的布局吧～總之先使用先贏囉！！！
限時免費：http://sharewareonsale.com/s/vintager-premium-giveaway-coupon-sale
△ 填寫該填寫的資料後，GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就會取得軟體下載連結，以及這次的活動序號。
△ 這款軟體很妙，因為開啟後會找不到在哪裡輸入序號，建議直接使用 Ctrl + Alt + M 的組合鍵開啟註冊視窗。
△ 點選 Enter Code 繼續。
△ 輸入剛剛所取得的活動序號，Confirm 繼續。
△ 註冊成功訊息。
△ 可以看到這是 Permanent License，與未註冊時功能上似乎沒有差異。
△ 操作步驟簡單說明一下，從左上開啟要編輯的圖片，可以一次開啟很多張，因為支援批次的功能。接著就選取右下方的預覽圖片，內建的效果還不少，不過有一個很大的問題，就是軟體視窗大小是固定的，預覽圖片就是那麼小張，我覺得根本看不清楚細節的差異，而且每種濾鏡無法調整套用的程度，譬如說 100% 效果或是 50% 的效果，以上兩點是很大的問題！接著可以挑選相片邊框、紋路、模糊與背景虛化的效果，下拉式的選單在操作上不是很便利，也是缺點之一。（哈哈哈～那麼多缺點介紹幹嘛）
△ 支援圖片拼貼功能，不過自訂彈性非常的低。
△ 調整圖片細節亮度、對比、飽和度等等。
△ 調整要輸出的長寬大小，內建幾種常見的大小方便大家選擇，有 HD、Full HD、iPhone 5、WXGA 與 Facebook Photo。
△ 圖片翻轉與旋轉功能。
△ 最後設定圖片的輸出資料夾、最大圖片大小等等，也可以直接分享到 Facebook 與 Flickr。
http://vintager.photo/
官方教學：https://youtu.be/GjJcFarqdh4
安裝版：
Vintager 2 Premium.exe（MediaFire下載）
Vintager 2 Premium.exe（Rapidgator下載）
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Vintager 2 Premium.exe（YunFile下載）
Vintager 2 Premium.exe（Hami+下載）
檔案大小：89.6 MB
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