圖片編輯工具很多,手機上編輯圖片也越來越簡單,因此有不少圖片編輯工具也簡化到如手機般的操作,Vintager 就是一款復古風的圖片製作工具,他沒有複雜的操作,簡簡單單幾個步驟就能改造一張圖片的風格,並且支援批次製作的功能,而這款軟體也頗妙的,依我來看本來就是免費軟體,不過還是有限時免費的活動,取得序號註冊後功能也完全相同,可能註冊功能是為了未來的布局吧~總之先使用先贏囉!!!

△ 開啟限時免費頁面後,點選 DOWNLOAD VINTAGER 2 PREMIUM NOW 繼續,或只直接到文末下載安裝版也是可以!因為軟體不用註冊也能正常使用,好像沒有絕對註冊的必要。△ 填寫該填寫的資料後,GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就會取得軟體下載連結,以及這次的活動序號。△ 這款軟體很妙,因為開啟後會找不到在哪裡輸入序號,建議直接使用 Ctrl + Alt + M 的組合鍵開啟註冊視窗。△ 點選 Enter Code 繼續。△ 輸入剛剛所取得的活動序號,Confirm 繼續。△ 註冊成功訊息。△ 可以看到這是 Permanent License,與未註冊時功能上似乎沒有差異。△ 操作步驟簡單說明一下,從左上開啟要編輯的圖片,可以一次開啟很多張,因為支援批次的功能。接著就選取右下方的預覽圖片,內建的效果還不少,不過有一個很大的問題,就是軟體視窗大小是固定的,預覽圖片就是那麼小張,我覺得根本看不清楚細節的差異,而且每種濾鏡無法調整套用的程度,譬如說 100% 效果或是 50% 的效果,以上兩點是很大的問題!接著可以挑選相片邊框、紋路、模糊與背景虛化的效果,下拉式的選單在操作上不是很便利,也是缺點之一。(哈哈哈~那麼多缺點介紹幹嘛)△ 支援圖片拼貼功能,不過自訂彈性非常的低。△ 調整圖片細節亮度、對比、飽和度等等。△ 調整要輸出的長寬大小,內建幾種常見的大小方便大家選擇,有 HD、Full HD、iPhone 5、WXGA 與 Facebook Photo。△ 圖片翻轉與旋轉功能。△ 最後設定圖片的輸出資料夾、最大圖片大小等等,也可以直接分享到 Facebook 與 Flickr。官方教學: https://youtu.be/GjJcFarqdh4 安裝版:檔案大小:89.6 MB