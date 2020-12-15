照片要如何有老舊、老照片、歷史照片、殘破照片風格呢？在手機上應該有數不清 APP 吧！那電腦上的選擇呢？要跟大家推薦 Grungetastic 老照片風格軟體，其實我一開始以為他很普通，不過試了才知道這款工具還頗猛的，很多刷舊的風格是意想不到的，而且 Windows 與 Mac 雙系統版本都有具備，不管你是哪一個系統的用戶，可以將這款老照片工具藏起來，偶爾套用在照片上或許會有不同的驚喜唷！限時免費不要錯過～

△ 進入活動頁面之後點選 ADD TO CART 加入購物車，活動期間內應該是免費的！

△ 選擇你要的系統版本之後，新增至訂單。

△ 確認價格為 0 元之後立即訂購，之後完成個人資料填寫等等，最後 0 元結帳。

△ 最後就能取得這次活動的軟體序號，以及 Mac 與 Windows 系統的安裝檔案，也可以直接到文末下載。

△ 開啟軟體後點選 Help > Register。

△ 貼上剛剛所取得的活動序號點選 Register 註冊。

△ 註冊成功就可以看到以上的畫面。

△ 使用方式很簡單，其實就像是手機軟體那樣，載入一張照片之後，下方就有很多的風格可以套用，效果其實很多元也很豐富，有些的感覺不只是老照片，也具備了創意風格，而且每種風格都可以再調顏色與照片的筆刷等等，絕對可以打造出獨一無二的老照片唷！

https://jixipix.com/grungetastic/details.html

免安裝版：

Grungetastic 2.50.7z（GOOGLE下載）

Grungetastic 2.50.7z（1DRV下載）

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檔案大小：86.35 MB

Mac 版本：

Grungetastic 2.70.3.dmg（GOOGLE下載）

Grungetastic 2.70.3.dmg（1DRV下載）

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檔案大小：90.88 MB