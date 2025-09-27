限時免費 Picture Doctor 3.7 照片醫生，專救畫面壞掉的照片

打開相機記憶卡或是隨身碟，突然發現照片已經損壞，沒有辦法瀏覽了嗎？有沒有方式可以修復這一張壞掉的珍貴照片呢？今天小編就來跟大家分享這一款照片修復工具 Picture Doctor，目前推出限時免費活動，原價 35.99 美金，這次的限時免費非常難得，是終身免費授權，推薦大家都可以把照片修復軟體收藏下來，畢竟我們都哪一天會遇到照片損壞的問題，如果不幸遇到的話，就可以馬上拿出來修復囉。載點的部分各位可以到文章後面去下載。這一次的限時免費序號都是一樣的，打包在文末免安裝版囉！

Picture Doctor 下載

然後安裝軟體開啟之後點上方的 SoftOrbit，選項裡面有一個 register 點擊下去來輸入啟用序號。

SD 卡照片修復

接著點擊 register 來輸入啟用序號。

Picture Doctor

然後在下方的欄位貼上剛收到的註冊序號、email 之後，再次按下右邊的綠色 register 按鈕就可以完成註冊啦。

Picture Doctor

註冊成功訊息之後就表示啟用成功，這次限免非常難得，是終身免費授權，現在收下永久免費使用！

Picture Doctor

使用方式也非常簡單，直接把要修復的照片、圖片拉進去就可以啦。支援修復的圖片格式是 JPEG（EXIF，JFIF）和 PSD（Adobe Photoshop 3, 4, 5, CS）格式。

Picture Doctor

 修復成功後就可以看到修復的結果啦。

Picture Doctor

 這是官方的修復成果圖，小編手上沒有損壞的圖片，所以沒辦法實測給各位看，但不論如何終身限免先收下來就對了，未來遇到損壞的圖片就可以馬上派上用場啦！

https://www.softorbits.net/picdoctor/

免安裝版：
Picture Doctor 3.7.7z（GOOGLE下載）
Picture Doctor 3.7.7z（1DRV下載）
Picture Doctor 3.7.7z（MEDIAFIRE下載）
Picture Doctor 3.7.7z（RAPIDGATOR下載）
Picture Doctor 3.7.7z（MEGA下載）
檔案大小：4.34 MB

如何修復損壞的照片？Picture Doctor 免費下載
2025-09-27
