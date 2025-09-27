打開相機記憶卡或是隨身碟，突然發現照片已經損壞，沒有辦法瀏覽了嗎？有沒有方式可以修復這一張壞掉的珍貴照片呢？今天小編就來跟大家分享這一款照片修復工具 Picture Doctor
，目前推出限時免費活動，原價 35.99 美金，這次的限時免費非常難得，是終身免費授權，推薦大家都可以把照片修復軟體
收藏下來，畢竟我們都哪一天會遇到照片損壞的問題，如果不幸遇到的話，就可以馬上拿出來修復囉。載點的部分各位可以到文章後面去下載。這一次的限時免費序號都是一樣的，打包在文末免安裝版囉！
然後安裝軟體開啟之後點上方的 SoftOrbit，選項裡面有一個 register 點擊下去來輸入啟用序號。
接著點擊 register 來輸入啟用序號。
然後在下方的欄位貼上剛收到的註冊序號、email 之後，再次按下右邊的綠色 register 按鈕就可以完成註冊啦。
註冊成功訊息之後就表示啟用成功，這次限免非常難得，是終身免費授權，現在收下永久免費使用！
使用方式也非常簡單，直接把要修復的照片、圖片拉進去就可以啦。支援修復的圖片格式是 JPEG（EXIF，JFIF）和 PSD（Adobe Photoshop 3, 4, 5, CS）格式。
修復成功後就可以看到修復的結果啦。
這是官方的修復成果圖，小編手上沒有損壞的圖片，所以沒辦法實測給各位看，但不論如何終身限免先收下來就對了，未來遇到損壞的圖片就可以馬上派上用場啦！https://www.softorbits.net/picdoctor/
免安裝版： Picture Doctor 3.7.7z（GOOGLE下載） Picture Doctor 3.7.7z（1DRV下載） Picture Doctor 3.7.7z（MEDIAFIRE下載） Picture Doctor 3.7.7z（RAPIDGATOR下載） Picture Doctor 3.7.7z（MEGA下載）
檔案大小：4.34 MB