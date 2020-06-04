手邊有資料要掃描成 PDF 檔給朋友時，你都用什麼 App 呢？之前最好用的全能掃描王爆出資安漏洞後，目前小編找到最好用的替代品就是今天這款 vFlat 掃描器，它可以修正彎曲的書面，並增強色調，最後將手指移除。而且可輸出 PDF 檔，完全無浮水印，建議大家把這款超好用的工具準備在手機中，隨時都可以派上用場！用 iPhone 的朋友可以參考這款：Google 相簿文件裁切功能，自動修正偏移角度

可惜的是目前這款 App 只支援 Android 系統的手機，iOS 的使用者只能先參考別款囉。下載下來之後，vFlat 會將處理過程拆解為 4 個步驟，分別是：彎曲校正、增強、手指移開。彎曲校正、手指移開是其他同類型 App 比較少見，卻又非常實用的功能。

將鏡頭對準書本，App 就會自動進行選取及拍照，上圖是經過彎曲校正的圖片，大家覺得效果好嗎？我個人覺的效果相當不錯，經過彎曲校正後，下一個步驟就是畫面增強、手指移除啦。

增強圖片之後，對比度提升，可以更清楚的閱讀文字，最後一個步驟就是移除手指。最終效果是不是相當不賴呢，甚至比真的用掃描器的結果還來的好～

最強大的是，vFlat 還支援文字辨識功能，可以直接將完成的圖片直接轉成文字檔！而且辨識度非常高阿，就算是符號＋文字＋英文＋中文的複雜辨識環境，也可以精準的完成辨識，只能說這款 App 真的是我目前用過最強大、最好用的免費文件掃描器。

辨識完成之後，支援一張或多張圖直接匯出 PDF 檔，最重要的是沒有浮水印！這麼好用的 App 不分享太對不起大家啦，趕快點擊下方載點收下吧！

下載：

vFlat ( Google Play 下載 )