vFlat

手邊有資料要掃描成 PDF 檔給朋友時，你都用什麼 App 呢？之前最好用的全能掃描王爆出資安漏洞後，目前小編找到最好用的替代品就是今天這款 vFlat 掃描器，它可以修正彎曲的書面，並增強色調，最後將手指移除。而且可輸出 PDF 檔，完全無浮水印，建議大家把這款超好用的工具準備在手機中，隨時都可以派上用場！用 iPhone 的朋友可以參考這款：Google 相簿文件裁切功能，自動修正偏移角度

vFlat

可惜的是目前這款 App 只支援 Android 系統的手機，iOS 的使用者只能先參考別款囉。下載下來之後，vFlat 會將處理過程拆解為 4 個步驟，分別是：彎曲校正、增強、手指移開。彎曲校正、手指移開是其他同類型 App 比較少見，卻又非常實用的功能。

手機掃描證件

將鏡頭對準書本，App 就會自動進行選取及拍照，上圖是經過彎曲校正的圖片，大家覺得效果好嗎？我個人覺的效果相當不錯，經過彎曲校正後，下一個步驟就是畫面增強、手指移除啦。

手機當掃描器

增強圖片之後，對比度提升，可以更清楚的閱讀文字，最後一個步驟就是移除手指。最終效果是不是相當不賴呢，甚至比真的用掃描器的結果還來的好～

掃描app ptt

最強大的是，vFlat 還支援文字辨識功能，可以直接將完成的圖片直接轉成文字檔！而且辨識度非常高阿，就算是符號＋文字＋英文＋中文的複雜辨識環境，也可以精準的完成辨識，只能說這款 App 真的是我目前用過最強大、最好用的免費文件掃描器。

vFlat

辨識完成之後，支援一張或多張圖直接匯出 PDF 檔，最重要的是沒有浮水印！這麼好用的 App 不分享太對不起大家啦，趕快點擊下方載點收下吧！

下載：
vFlat ( Google Play 下載 )

vFlat 手機掃描文件推薦工具，會自動校正紙張彎曲及 OCR 文字辨識功能 相關文章

訪客留言

vFlat 手機掃描文件推薦工具，會自動校正紙張彎曲及 OCR 文字辨識功能 參考資料

導航軟體 App 與 Google 地圖導航的差別：樂客導航王使用心得
2. 速限與測速照相警示 接著像是「樂客導航王」、「PAPAGO」、「 Polnav 」都具備的一個特色就是測速照相提示，還有速限提醒，這確實就是目前台灣版 Google 地圖沒有的功能。 以「樂客導航王」為例，他會在幾百公尺前就用語音提醒我前方有測速照相，也會語音說明目 ...
10分鐘搞定2吋證件照一張只要一元！再晚都可列印我要證件照APP讓您不怕沒大頭照可用 - 傳說中的挨踢部門
3C軟體 • 居家生活 • 旅遊資訊 10分鐘搞定2吋證件照一張只要一元！再晚都可列印我要證件照APP讓您不怕沒大頭照可用 請問可以用一吋駕照用的照片嗎？ 版主回應： 預設是兩吋
Android - 維基百科，自由的百科全書
Android（讀音：英：[&#39;ændrɔɪd]，美：[ˈænˌdrɔɪd]），中文常譯作安卓或安致[15]，是一個基於Linux核心的開放原始碼行動作業系統，由Google（Google）成立的開放手機聯盟持續領導與開發，主要設計用於觸控螢幕行動裝置如智慧型手機和平板電腦與其他可攜式裝置 ...
Google PhotoScan 老照片掃描器 App ，沖印相片完美數位儲存
「 Google 相簿」是儲存數位照片的利器，可以自動上傳手機與相機內拍的照片，免費又有無限容量，還能自動幫照片辨識與分類整理。 但是也不過就在十多年前，當數位相機、智慧型手機還不是那麼普及與便利時，我們還有好多照片都是用底片相機拍攝，並且沖洗成一張一張 ...
教你用手機掃描身份證，掃描證件就這麼簡單 - 每日頭條
只要有手機就可以用免費的可攜式掃描儀節約費用30元/月 2017-04-10 今天主要給大家介紹一款手機掃描app——掃描全能王不知道大家有沒有使用過這款app，有普通帳戶版本和高級帳戶版本。高級版本每年費用328元，月付30 元每月。對於我們普通用戶來講有時 ... ...
‎在App Store 上的「掃描全能王CamScanner|文字識別翻譯」
... 識別翻譯」。下載「掃描全能王CamScanner|文字識別翻譯」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富功能。 ... 免費; 提供App 內購買 ... 手機拍文檔，自動去除雜亂背景，生成高清JPEG圖片或PDF檔。 ... 拼圖功能，證件、發票、習題拼到一張紙上
『Office Lens』用手機就能掃描證件、文件、圖片、照片文字自動轉 ...
對於紙本文件要在電腦上建檔來說超級方便！ 手機掃描app. 『Office Lens』支援Android及ios系統免費下載. Android APP 下載連結&nbsp;...
flayvr 手機照片自動整理回憶相簿，我不只需要快圖瀏覽
在你的 Android、 iPhone 手機上安裝好「 Flayvr 」，什麼都不用作，打開這款免費的相簿軟體，就會看到所有照片都已經重新整理好了！ 不再是不知所謂的流水帳，而是一本一本依據日期、地點做好歸類的相本。可以看到「 Flayvr 」甚至能夠抓出照片定位地點的名稱。
iPhone 內建自動掃描文件功能，還支援註解簽名轉 PDF
近期我在電腦玩物推薦過，很受讀者歡迎的就有「Text Scanner 速度超快的免費中文 OCR 文字掃描 Android App」，還有 Adobe 自己的「免費 Adobe Scan App 推出，手機掃描辨識中文文件媲美掃描機」。
iPad App 推薦，我真正常用的 20 款 iPad 軟體介紹
電腦玩物站長 Esor （異塵行者），在電腦玩物上的文章有別於單純的軟體和服務介紹，而是更強調軟體和服務背後的數位工作思維及方法，並說明實際應用後帶來的生活改變。著有《電腦玩物站長的筆記思考術》、《大腦減壓的子彈筆記術：用Evernote打造快狠準系統》、《 ...