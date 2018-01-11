Google Assistant 將不再設限於智慧型喇叭，智慧型螢幕即將面世

2018-01-11 08:10:09 9M87
行事曆 Smartdiplay Google LG Lenovo

四大廠 Sony、Lenovo、LG、JBL 正打算將 Google Assistant 的腦筋動到智慧型螢幕上（Smart Display），Google 也表示智慧型螢幕將於今年夏天上市，這個智慧型螢幕，不是一台平板，是一台全語音介面的機器，其實這跟 Amazon 的 Echo Show 概念差不多，較勁意味超濃厚的啊，前陣子 Google 才在 Echo Show 上全面屏蔽了 Youtube，原來是有所佈局，打算跟 Amazon 亞馬遜一較高下！先來看看 Google 發佈關於這個智慧型螢幕的最新概念影片吧！


看起來很美好的智慧型螢幕啊，但什麼時候支援中文又是另一回事了，在智慧型螢幕上沒辦法運行 Android 的 APP，它是以類似網頁的概念呈現，並以卡片式的外觀呈現回答，Google 並沒有提到細節上是怎麼運作的，但就如影片所示，智慧型螢幕可以應付大部分簡單的問題，像導航、看照片、Show 出行事曆等。

Google Smart display 智慧型螢幕 CES
行事曆 Smartdiplay Google LG Lenovo

△ 行事曆卡片式的呈現方式，更易於閱讀。

Sony JBL Google Smart display 智慧型螢幕 CES

△ 導航功能，但拿著一大台螢幕導航好像滿多此一舉的，直接拿手機不是比較方便嗎～

Google Assistant Smart display 導航

△ 原來會無縫接軌直接在手機端開啟，這還蠻方便的！

Google Smart display 智慧型螢幕 CES

△ 食譜，不知道中文的何時會完整支援呢？

Google Smart display 智慧型螢幕 CES

△ Show 出 Google Photo 的照片

Google Smart display 智慧型螢幕 CES

△ 放音樂，這好像滿方便的，但音質可能又是另一回事了

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