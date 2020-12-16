你知道自從 LINE 從 2011 年推出以來，第一次針對使用介面進行全新設計嗎？這次 LINE 10.21.0 版本是以「簡潔、寬闊、明亮」的方向將使用介面全面翻新，包括整體介面的顏色、排版、圖示、字體等環節都加以優化，不僅如此，還新增了 iOS 螢幕小工具、視訊通話可用虛擬人像、一對一對話介面優化、視訊時分享 YouTube 與共享螢幕畫面等新功能，更多 LINE 的詳細新功能資訊，就讓小編在下方為大家一一介紹！想知道更多 LINE 的實用功能嗎？可以參考這篇：你不能不知道的 LINE 九大隱藏實用功能！

LINE 使用介面新設計

這次版本中，LINE 將使用介面導入全新的介面設計，包括整體介面的顏色、排版、圖示、字體等環節都加以優化，並同時保留主要功能的相對位置，讓畫面整體看來更簡潔、更寬闊、更乾淨明亮以及更能增加閱讀性！

小編也在這次更新版本中發現一個小功能，就是在 LINE 聊天頁面的右上方新增了「編輯聊天列表」按鈕，點選之後就能直接按下「全部已讀」將所有未讀訊息通通已讀了。（好像原本就有啊...）

視訊通話功能變多變更好用

這次 LINE 也對視訊通話新增了不少功能，只要你在跟朋友進行視訊對話時，就可以點選「特效」使用虛擬背景、模糊背景以及 Q 版虛擬人像等新功能，不僅增添樂趣，還能借用背景來擋住背後亂糟糟的畫面。

視訊一對一多了「自己的螢幕畫面」與「YouTube」功能

「自己的螢幕畫面」與「YouTube」這兩個功能本來只有群組視訊通話才有，這次更新後，一對一視訊通話也能使用了，直在視訊通話中點選「分享螢幕畫面」便可與好友一起觀看 YouTube 影片囉！

一對一語音通話介面優化

只要在一對一語音通話中，對方講話把聲音傳進來時，便可看到上圖的波紋動畫。

新增 iOS 14 螢幕小工具，超方便的釘選聊天室捷徑

首先先回到手機螢幕上長按進入編輯模式，點擊左上角的「＋」>「LINE 聊天室捷徑」。

選單中共有小、中兩種小工具尺寸，選擇適合的尺寸後，便可在你的 iPhone 螢幕上看到你 LINE 中所釘選的聊天室捷徑，點選旁邊的「聊天」圖示與「電話」圖示，便可直接進行聊天及通話，知尺寸最多 4 個，小的只能一個。這次 LINE 版本真的新增超多有趣與實用的功能，等不急想試試新功能的朋友，趕緊把 LINE 更新到最新版本吧！

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