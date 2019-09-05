你在 LINE 買過多少貼圖呢？這些貼圖除了在聊天時可以能用之外，現在又多了新的用途！跟著小編來看看，提升一下自己新台幣的附加價值～LINE 在 iOS 版本發布了更新 9.15.0，這個版本中，可以把自己買的 LINE 貼圖用在照片上，當作是美圖工具使用，讓照片在短短的時間內，就多了一些趣味、裝飾，有興趣的人趕快去更新起來吧，Android 就只能在等等了，一起來看看如何使用～

△ 首先打開你的 iPhone 將 LINE 更新到最新版本 9.15.0，接著開啟 LINE 聊天室窗，跟平常要傳照片一樣，點擊 + 號然後選擇照片。

△ 在傳出去前，進入編輯頁面這邊，可以看到右上方有一個笑臉的圖示，按下去就可以開始選擇貼圖啦，包含：內建圖案、貼圖及表情貼，其中貼圖就是我們在貼圖小舖所購買的貼圖啦！

△ 直接點擊就可以套在照片上面啦，可以用兩個手指頭放大、縮小貼圖，移動位置也是沒有問題，沒有數量及重複性的問題。想貼幾個就貼幾個，想放在哪裡就放載哪裡～裝飾完照片之後，能夠點擊左下方的下載圖示，將編輯好的照片儲存在手機相簿裡面。

△ 當然也可以傳出去給好友，這個功能讓我感覺到自己之前買的貼圖，有升值的感覺～因為除了聊天室以外，又多了一個用途～～～大家趕快將 LINE 更新起來囉！

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