目前 LINE 已是全球使用率排名第一的通訊軟體，但你知道 LINE 除了聊天拍照功能之外，還有其他 9 個秘密功能嗎？LINE 早期是由 Naver 集團旗下 LINE 株式會社所開發的即時通訊平台，可讓用戶之間可以通過網際網路在不額外增加費用情況下，與其他用戶傳送資訊及觀看直播，並可透過 LINE 使用購物、行動支付及獲取新聞資訊等功能，但即使 LINE 目前是台灣人使用率最高的 App，可是還是會有一些大家也許不知道的隱藏功能哦！這邊小編會逐一介紹 9 個祕密功能給大家，學會之後就可以在朋友面前臭屁一下啦！想知道更多其他功能嗎？可以參考這篇：LINE 大量減肥、瘦身廣告訊息轟炸 ，這 2 招學起來馬上停止被騷擾

如何在群組裡與朋友一同觀看 YouTube 影片？（iPhone、Android）

今年很多人都受到疫情影響，特別是在國外，根本無法出門與朋友見面，這時你就可以分享一個有趣 YouTube 連結到朋友群組內，點選「透過通話共賞」，便可使用「語音通話」或「視訊通話」，讓大家可以一同觀賞同一個 YouTube 影片囉！

只要撥打電話，接著等待朋友近來，就可一邊聊天一邊觀看影片，真的是挺方便的！

如何關閉聊天室背景特效？（iPhone、Android）

每次在特殊節日來臨期間，必定有當次節日限定 LINE 聊天室特效，像這次的萬聖節特效真的很可愛！但是萬一你不喜歡的話，可以到 LINE 設定點選「聊天」，在聊天介面最下方，可以找到「聊天室背景特效」可讓你隨時開啟或關閉聊天室背景中的節日、季節等動態特效。想知道如和在 LINE 中打出萬聖節特效嗎？可以參考這篇：2020 LINE 萬聖節特效彩蛋，3 組關鍵字開啟神秘限定特效

如何製作文字大頭貼？（iPhone、Android）

你知道 LINE 還可以自己動手製作文字大頭貼嗎？LINE 文字大頭貼非常適合服務業的朋友來使用，你可在大頭天上寫上休店日期或其他重要公告，讓你的朋友或送貨供應商更容易留意到，也能調整字體大小、背景顏色或使用內建設定好的樣板。如何助製作文字大頭貼呢？直接點開 LINE「設定」 > 個人檔案 > 點選大頭照 > 相機。

接著在相機中選擇文字模式，便可輸入你要的內容，輸入完畢後，可使用畫面左右兩邊的「背景」與「樣板」來調整樣式。

好了之後別人就可看到你的顯眼大頭貼了！

如何在照片中畫箭頭？（iPhone、Android）

當你平常在網路上或大賣場裡，看到好東西，是否會拍照截圖給朋友或家人看，問他們是否要購買，這時你就可以使用 LINE 中的「畫箭頭」來指定照片中的商品，直接傳送到聊天室給他們做選擇！怎麼操作呢？在 LINE 聊天室中用相機拍照，或點開手機圖庫中的照片後，點選「鉛筆」圖示。

接著在鉛筆功能中點選「箭頭」圖示，便可直接在螢幕上畫上線條，當你手放開時就會變成箭頭，完成後便可傳至聊天室中囉！

如何讓照片中的背景變模糊？（iPhone、Android）

如果想要隱藏照片中不好看的地方或是你的個資的話，可以使用「模糊」功能來處理！只要在 LINE 聊天室中點開相機拍照，或點開手機圖庫中的照片後，點選「馬賽克」圖示，再點選下方的「模糊」圖示，接著在照片左側調整線條粗細，調整好之後便可將你不想讓人看到的地方塗上模糊線條了。

如何傳送無聲訊息？（iPhone、Android）

當你在半夜突然想到有事情，要拜託別人幫忙卻怕傳訊息過去吵到人家怎麼辦？這時你就可以到 LINE 設定中的「LINE Labs」裡面，將「無聲訊息功能打開」。

接著回到聊天室中長按傳送按鈕，便能使用無聲傳送功能，這樣對方收到訊息時，就不會有聲音了！

怎麼在 LINE 中使用長截圖？（iPhone、Android）

想在 LINE 中使用長截圖，將你要的對話內容存起來很簡單！只要長按對話內容，接著在跳出的選單中點選「截圖」，就可以開始選擇你要截圖的範圍，你也能點擊下方的「匿名處理」，把對方大頭照匿名化，讓你能輕鬆快速地製作一張長長的對話截圖。

如何在 LINE 中快速進行訊息回覆！（iPhone、Android）

操作很簡單，只要將要回覆的訊息，直接往左滑，就能直接回覆囉！

如何在 LINE 中建立自己的「虛擬人像」？（iPhone、Android）

相信大家都知道 LINE 最新的虛擬人像功能！從臉型、髮型、髮色、五官、身形到服裝、配飾、動作等，都能自由組合搭配，讓你在 LINE 上打造屬於自己獨一無二的 Q 版替身，在聊天室、限時動態，與個人檔案都能使用哦！想知道更完整的 LINE 虛擬人像，可以參考這篇：LINE 虛擬人像正式推出，自動建立屬於自己的 Q 版大頭貼，每帳號最多可建立 5 組

