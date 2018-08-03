用 LINE 可以訂電影票？你沒看錯，只要拿起我們的手機，開啟平常接收長輩圖…阿是開啟平常接受訊息的 LINE ，就可以訂院線電影票，之後直接到電影院就可以取票看電影囉！超級方便，不用額外安裝APP 或加入什麼會員，全部在 LINE 裡頭完成。LINE 除了通訊，先前還多了個電商的身份，讓使用者也可以透過通訊軟體來購物，但這還不夠看，現在還可以從看新聞的LINE TODAY 電影資訊分類中訂票，過程非常的簡單，我們一起來看看吧～
△ 最上頭可以看到現正熱映的電影，點選想要看的電影會到右邊這個畫面，第一先選擇日期，可以左右滑動選擇日期，再來點選擇地區決定要去哪一間電影院，出現的電影院名稱後方有個標記符號，點下去後就會標為常去電影院，以後訂票就可以快速搜尋到啦！
△ 接著來選場次，所有場次依序排開，一目瞭然，這邊特別提醒，如果電影院有提供 3D 特效的服務的話，也可以行點選（左圖底部橘色方塊處），在選場次。再來就是選擇票數，這邊張數數字設計得特別大，不知道是不是怕用戶眼殘買錯，才這樣放大數字，算貼心設計嗎ＸＤ？
△ 座位標示也是一清二楚，再來就是選擇付款方式，有非常多種可以選擇。
△ 付款方式最後會提醒網路購票的注意事項，每個影城平均需在電影開演前半小時到現場櫃檯取票，總之就是早一點出門，去影城旁的商場逛一下也好呀～點選畫面下方的同意訂票規定後，就快完成訂票啦！選擇不使用銀行或其他紅利點數折體票價的方式付款，可以選擇信用卡或是 LINE PAY ，用LINE PAY 付款也太方便了吧！如果LINE PAY有點數的話也可以折抵喔～
LINE TODAY 原本就是每日吸收新聞的地方，包含各種最新消息，就連我早上在台北街頭搭捷運，有時候不小心喵到通勤族的手機畫面，發現滿多人都在滑 LINE TODAY 的，而其中的電影這個分類，原本就可以閱覽電影資訊，包含網友的評論，現在多了訂票服務，可以算是整合了電影娛樂這一塊的功能，從提供資訊、網友留言評論到現在的購買電影票，一條龍都接好好的，實在很方便！接下來的 LINE 還會有什麼新功能呢？我覺得很直得期待！
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