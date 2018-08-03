LINE TODAY 推出買電影票功能！劃位、選時間、付款一個頁面完成！

2018-08-03 09:29:12 9M87
LINE TODAY 看電影

用 LINE 可以訂電影票？你沒看錯，只要拿起我們的手機，開啟平常接收長輩圖…阿是開啟平常接受訊息的 LINE ，就可以訂院線電影票，之後直接到電影院就可以取票看電影囉！超級方便，不用額外安裝APP 或加入什麼會員，全部在 LINE 裡頭完成。LINE 除了通訊，先前還多了個電商的身份，讓使用者也可以透過通訊軟體來購物，但這還不夠看，現在還可以從看新聞的LINE TODAY 電影資訊分類中訂票，過程非常的簡單，我們一起來看看吧～


LINE TODAY 看電影
△ 開啟LINE，點開看新聞的 LINE TODAY，再點選「電影」這個分類。

LINE TODAY 買電影票

△ 最上頭可以看到現正熱映的電影，點選想要看的電影會到右邊這個畫面，第一先選擇日期，可以左右滑動選擇日期，再來點選擇地區決定要去哪一間電影院，出現的電影院名稱後方有個標記符號，點下去後就會標為常去電影院，以後訂票就可以快速搜尋到啦！

LINE TODAY 看電影

△ 接著來選場次，所有場次依序排開，一目瞭然，這邊特別提醒，如果電影院有提供 3D 特效的服務的話，也可以行點選（左圖底部橘色方塊處），在選場次。再來就是選擇票數，這邊張數數字設計得特別大，不知道是不是怕用戶眼殘買錯，才這樣放大數字，算貼心設計嗎ＸＤ？

LINE TODAY 看電影

△ 座位標示也是一清二楚，再來就是選擇付款方式，有非常多種可以選擇。

LINE TODAY 看電影

△ 付款方式最後會提醒網路購票的注意事項，每個影城平均需在電影開演前半小時到現場櫃檯取票，總之就是早一點出門，去影城旁的商場逛一下也好呀～點選畫面下方的同意訂票規定後，就快完成訂票啦！選擇不使用銀行或其他紅利點數折體票價的方式付款，可以選擇信用卡或是 LINE PAY ，用LINE PAY 付款也太方便了吧！如果LINE PAY有點數的話也可以折抵喔～

LINE TODAY 原本就是每日吸收新聞的地方，包含各種最新消息，就連我早上在台北街頭搭捷運，有時候不小心喵到通勤族的手機畫面，發現滿多人都在滑 LINE TODAY 的，而其中的電影這個分類，原本就可以閱覽電影資訊，包含網友的評論，現在多了訂票服務，可以算是整合了電影娛樂這一塊的功能，從提供資訊、網友留言評論到現在的購買電影票，一條龍都接好好的，實在很方便！接下來的 LINE 還會有什麼新功能呢？我覺得很直得期待！

https://today.line.me/TW/pc

最新資訊請訂閱粉絲團：

更多資訊請參考：
LG G7+ ThinQ 開箱評測，五大特點與 AI 相機拍照評測
開箱 Whirlpool 惠而浦 VCS3002 水過濾無線吸塵器，直立手持二合一，五重過濾 UV 殺菌，居家清潔好 EASY！
虛擬主機推薦|台灣 VPS 推薦

LINE TODAY 推出買電影票功能！劃位、選時間、付款一個頁面完成！ 相關文章

訪客留言

LINE TODAY 推出買電影票功能！劃位、選時間、付款一個頁面完成！ 參考資料

【信用卡推薦】超級寬鬆的網購神卡-兆豐e秒刷鈦金卡！4%現金回饋 @ 阿千看世界 :: 痞客邦 ::
所以『e秒刷鈦金卡』就是你在電腦前、手機前連到線上的任何消費都列入4% ... 每張抵用券於次月至ez訂網站（ www.ezding.com.tw ）線上劃位付款時由系統自動發放，並直接折抵1張電影票原價之50% 每天限使用1張抵用券，這裡的每天是指看電影當天 ...
看電影？你還在排隊買前三排的座位嗎？-趣味-魔方遊戲網
結果下一秒立刻馬上要我去幫他買電影票 ... 運動賽事直播衝出佳績 LINE TODAY 每周二到四直播NBA 藏在耳內的翻譯精靈 MARS耳機榮獲2018 CES最佳創新獎 一秒化身「櫻桃小丸子」的期間限定濾鏡於LINE
2013
ANA全日空- 電子機票線上劃位 教學 2 篇文章 2012年2月13日 關於ANA線上劃位 3 篇文章 2009年6月21日 有關ANA線上劃位問題 ... rop0513.pixnet.net/.../2708191-解答---請問如何買ana國內線機票%3F 即日起搭乘ANA日本國內線航段，每段只要日幣13,000 ...
孕婦、親子車位最快下月上路，占用最高罰上千 - BabyHome 新知大耳朵
孕婦、親子車位最快 下月上路，占用最高罰上千 政策 親子友善 分享 列印 收藏 孕婦、親子車位最快下月上路，占用最高罰上千 ... 有甚麼最快的方法 不用爬樓梯 好物推薦 【線上婦幼展特賣】森下仁丹魔酷雙晶球清涼錠（果香覆盆莓*6入/盒 ...
全家可以買電影票嗎 - 娛樂社
全家可以買電影票嗎。有些地點可能沒賣了也說不定，而且新竹其實不少書局文具店之類的有在賣電影票or附近遊樂園門票，通常都會有掛布條或牌子宣傳喔~ ... 交大女二舍全家 (其他幾間小。找到了全家可以買電影票嗎相关的热门资讯。
【釜山交通懶人包】釜山4大交通方式一次懂 - FunTime旅遊推薦
小編偷偷說：列車座位可於搭乘日30天前開始預劃位，最多可更改一次！ 購買步驟 ... 欲購買之票券，填寫基本資料 Step 2：填寫信用卡資訊並付款。 Step 3：列印電子憑證。 Step 4：線上劃位 ...
④ 韓國交通｜KR PASS訂票換票劃位教程，附從釜山到首爾搭KTX來回實際搭乘過程 (20171226 更新) @ 我在前往韓國 ...
要出發前30天內才可開始劃位，最快應該是3/1可以劃4/1的 Lily 영이 於 2018/02/25 18:14 回覆 ... 2.若是線上劃位的輸入信用卡的步驟，是不會再扣款的是嗎? 謝謝您的回答 1. 可以，但有可能現場劃位劃不到想要的車次 ...
網路訂機票小心陷阱！－－5個英文單字要萬元代價 | ETtoday論壇 | ETtoday新聞雲
購買 機票的各項規定，多如牛毛不說，還陷阱多多，一不小心，花錢事小，還會被氣得完全喪失旅遊的大好心情，不可不慎 ... 壞就壞在，筆者被網路訂購高鐵票的超級 方便給寵壞了！ 網路訂機票不知有意無意，就是要搞得複雜不堪，讓人望之 ...
香港》香港機場快線 市區預辦登機&amp;自助登機託運行李教學 - 冰蹦拉 美食旅行｜ICEBONLA
推薦 市區預辦登機-直接到機場快線請服務人員幫你劃位check in+託運行李。 自助報到機Kiosk-在機場或是機場快線自己劃位登記，還是得另外託運行李。 線上 ...
台灣線上原創漫畫發威，看LINE WEBTOON和comico如何經營IP
觀察目前台灣兩大原創線上漫畫平台走向， LINE WEBTOON與comico登台皆滿4年，扶植本土創作者的IP之路卻大相徑庭。 ... 中間的媒介角色，無償牽線促成授權；第二種則是當創作者的「經紀人」，來和其他有意購買 ...