LINE 魯夫悟空鳴人貼圖，下載手遊 JUMPUTI HEROES 英雄氣泡免費送

2019-07-23 06:54:54 9M87

JUMPUTI HEROES

LINE 免費貼圖可遇不可求！這次要跟大家分享的是知名動漫主角魯夫、鳴人、兩津、悟空等 LINE 貼圖，只要下載手遊《 JUMPUTI HEROES 英雄氣泡 》，完成指定關卡，就能獲得免費 LINE 貼圖，活動日期即日起到 2019 年 8 月 14 日止，限定貼圖取得機會難得，常用 LINE 的大家趕快收下吧！

JUMPUTI HEROES

△ 《 JUMPUTI HEROES 英雄氣泡 》是一款玩法類似神魔之塔的氣泡消珠類 RPG 手遊， 遊戲內收錄的《週刊少年JUMP》作品包含：烏龍派出所、七龍珠、城市獵人、聖鬪士星矢、幽遊白書、瘋狂假面、鹹蛋超人、封神演義、遊戲王、火影忍者、航海王、銀魂等知名動漫角色。支援 iOS 及 Android 雙系統，文末幫大家準備好連結囉。

LINE 兩津貼圖

△ 下載之後並開啟，就可以在通知處找到 JUMPUTI 貼圖祭活動，從 7/16~8/14 只要過關「1-4 我要成為海賊王」關卡，就可以獲得限定 LINE 貼圖，點擊下方的「去冒險」進入遊戲關卡。

LINE火影忍者貼圖

△ 關卡總共有 1-1～1-4 四關，運用策略+輕鬆簡單的點擊，就可累積必殺氣泡，把敵人們一一解決，進入下一道關卡，小編實際測試 4 關完成時間不用 10 分鐘，就可以快速取得 LINE 貼圖。

JUMPUTI HEROES 英雄氣泡

△ 完成關卡之後，回到遊戲主畫面，點擊「任務」(如上圖)，選擇「活動任務」頁籤，就可以找到「LINE 紀念貼圖」，然後按下「領取報酬」就可以進入 LINE 限定貼圖下載頁面啦。

LINE 限時免費貼圖

△ 這時會有個認證頁面，大致上就是同意應用程式存取你的好友資訊、個人檔案、傳送訊息等，按下下方的「同意」來繼續完成下載，接著就可以下載到限定貼圖啦，活動截止日期到 2019/8/14 ，除了自己趕快手刀去取得之外，也趕快邀請朋友來下載限定 LINE 貼圖吧！

下載：
JUMPUTI HEROES 英雄氣泡 ( App Store 下載 )
JUMPUTI HEROES 英雄氣泡 ( Google Play 下載 )

LINE 貼圖小舖活動連結：https://store.line.me/stickershop/product/14818

LINE 魯夫悟空鳴人貼圖，下載手遊 JUMPUTI HEROES 英雄氣泡免費送 相關文章

訪客留言

LINE 魯夫悟空鳴人貼圖，下載手遊 JUMPUTI HEROES 英雄氣泡免費送 參考資料

Line 慶祝全球遊戲下載破 1.5 億特別活動，完成任務送你熊大限定貼圖 - 就是教不落
Line 每次達成一定的數據，基本上都會舉辦一些活動來回饋各位 Line 迷，而這次要慶祝的是 Line 遊戲突破 1.5 億下載數，特別是 LINE POP 和 LINE WIND runner
‎在 App Store 上的「JUMPUTI HEROES 英雄氣泡」
閱讀評論、比較客戶評分、查看螢幕快照，並進一步瞭解「JUMPUTI HEROES 英雄氣泡」。下載「JUMPUTI HEROES 英雄氣泡」並在 iPhone、iPad 和 iPod touch 上盡享豐富 ...
《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》正式上線！「四檔彈簧人魯夫」限定轉蛋 ...
由LINE GAME 與日本WonderPlanet Inc. 共同合作的消珠策略RPG 手機遊戲《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》，今（18）日正式宣布在亞洲地區（&nbsp;...
免費MyCard 換LINE付費貼圖，小資女看過來～ (72112) - 癮科技 Cool3c
AppGuru發佈免費MyCard 換LINE付費貼圖，小資女看過來～，留言0篇於2018-11-01 20:52，14042位看過(不錯不錯)：因為最近 LINE 跟 MYCARD 合作儲值，但又不想花錢去買點數卡要怎辦？上次推薦了Free4u 免費集u幣！買LINE 付費貼圖！ 總有人會覺得集到 ...
日本動漫英雄LINE 免費貼圖，完成任務即可一次獲得魯夫 ... - LINE Today
2 天前 - 要領取免費貼圖相當容易，只要在遊戲內完成指定關卡，即可免費下載這次的活動貼圖。貼圖內容收錄包括魯夫、悟空、鳴人等多款不同動漫角色，&nbsp;...
Jumputi Heroes Wiki | FANDOM powered by Wikia
Welcome on the Jumputi Heroes Wiki Navigation NEW CHARACTERS NEW EVENTS Ryoma EchizenAller à Ryoma Echizen Gotou SeijuurouAller à Gotou Seijuurou Tanjirou KamadoAller à Tanjirou Kamado Mashiro MoritakaAller à Mashiro Moritaka Monkey D ...
《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》正式上線！紀念活動火熱開戰中！
由LINE GAME與日本WonderPlanet Inc.共同合作的消珠策略RPG手機遊戲《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》，今（18）日正式宣布在亞洲地區（台灣、香港、澳門、新加坡、馬來西亞）的遊戲服務正式上線！此款遊戲是由LINE Corporation發行，WonderPlanet Inc ...
JUMPUTI HEROES 英雄氣泡 - Apps on Google Play
熱愛JUMP的玩家們，日本知名超人氣動漫角色大集結的熱血手遊來囉！ 操作簡單的氣泡消珠戰鬥系統，單人出擊或與好友聯手擊敗敵人吧！ 只要完成新手教學，就能獲得「包含自選5星的10連抽扭蛋券」喔！ 《JUMPUTI HEROES英雄氣泡》的三大特色： 1 ...
Jumputi Heroes - Reddit
A community for the mobile game Jumputi Heroes. ... use the following search parameters to narrow your results: subreddit:subreddit find submissions in &quot;subreddit&quot; author:username find submissions by &quot;username&quot;
【Android】JUMPUTI HEROES 英雄氣泡- 巴哈姆特
《JUMPTI 英雄氣泡》是一款能夠體驗友情・努力・勝利！的RPG。操作方法非常簡單。戰鬥中還有重現名場面的角色動畫演出，華麗的戰鬥都會以JUMP 風格演出。