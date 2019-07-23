LINE 免費貼圖可遇不可求！這次要跟大家分享的是知名動漫主角魯夫、鳴人、兩津、悟空等 LINE 貼圖，只要下載手遊《 JUMPUTI HEROES 英雄氣泡 》，完成指定關卡，就能獲得免費 LINE 貼圖，活動日期即日起到 2019 年 8 月 14 日止，限定貼圖取得機會難得，常用 LINE 的大家趕快收下吧！

△ 《 JUMPUTI HEROES 英雄氣泡 》是一款玩法類似神魔之塔的氣泡消珠類 RPG 手遊， 遊戲內收錄的《週刊少年JUMP》作品包含：烏龍派出所、七龍珠、城市獵人、聖鬪士星矢、幽遊白書、瘋狂假面、鹹蛋超人、封神演義、遊戲王、火影忍者、航海王、銀魂等知名動漫角色。支援 iOS 及 Android 雙系統，文末幫大家準備好連結囉。

△ 下載之後並開啟，就可以在通知處找到 JUMPUTI 貼圖祭活動，從 7/16~8/14 只要過關「1-4 我要成為海賊王」關卡，就可以獲得限定 LINE 貼圖，點擊下方的「去冒險」進入遊戲關卡。

△ 關卡總共有 1-1～1-4 四關，運用策略+輕鬆簡單的點擊，就可累積必殺氣泡，把敵人們一一解決，進入下一道關卡，小編實際測試 4 關完成時間不用 10 分鐘，就可以快速取得 LINE 貼圖。

△ 完成關卡之後，回到遊戲主畫面，點擊「任務」(如上圖)，選擇「活動任務」頁籤，就可以找到「LINE 紀念貼圖」，然後按下「領取報酬」就可以進入 LINE 限定貼圖下載頁面啦。

△ 這時會有個認證頁面，大致上就是同意應用程式存取你的好友資訊、個人檔案、傳送訊息等，按下下方的「同意」來繼續完成下載，接著就可以下載到限定貼圖啦，活動截止日期到 2019/8/14 ，除了自己趕快手刀去取得之外，也趕快邀請朋友來下載限定 LINE 貼圖吧！

下載：

JUMPUTI HEROES 英雄氣泡 ( App Store 下載 )

JUMPUTI HEROES 英雄氣泡 ( Google Play 下載 )

LINE 貼圖小舖活動連結：https://store.line.me/stickershop/product/14818