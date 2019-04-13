LINE 貼圖你買過幾個？我自己本身是很少買 LINE 貼圖，不過最近 LINE 推出一款「BROWN & FREINDS 隨你填貼圖」，讓我一下就下手了，有別於以往的貼圖，這款貼圖上面的文字可以客製化，你想填什麼就填什麼，重點是購買之後，一樣可以隨意更改，也就是符合任意聊天群組，你可以改成朋友 A 的名字，再改成朋友 B 的名字，無限次數想怎麼改就怎麼改！這款貼圖推出，你還守的住荷包嗎？趕快來看看如何使用！

△ 進入 LINE 貼圖小鋪後，就可以找到「BROWN & FREINDS 隨你填貼圖」，再購買前可以點擊上圖紅框處的「輸入文字」試一下水溫，字數限制為 4 個字，任意輸入都可以，只要不要超過 4 個字元。輸入完畢之後按下右上角的完成就，再按下購買就可以直接使用啦！

△ 接著來到聊天室窗，就可以看到所有貼圖裡面，裡面都有剛剛自己輸入的名字啦！除了名字以外，你也可以輸入搞怪的文字，隨意你怎麼玩都可以~

△ 購買之後，貼圖可以無限次數更改，對著貼圖長按，點擊「前往貼圖小舖確認」，然後重新輸入你想更改的文字就可以啦！未來你想要更改幾次都沒問題，玩法如此靈活的貼圖，趕快下載起來跟上流行吧！

BROWN & FRIENDS 隨你填貼圖：https://store.line.me/stickershop/product/13784/zh-Hant