你的 LINE 很多貸款林小姐嗎？2 個步驟教你阻擋 LINE 垃圾廣告訊息

2019-05-14 07:23:51 9M87

LINE 廣告訊息太多

你曾經在 LINE 一直收到貸款陳小姐、貸款林小姐等好友邀請、垃圾訊息嗎？我自己本身是很常收到色情訊息，所以今天要來跟大家分享如何不收到 LINE 垃圾訊息！其實可以透過內建的設定來避免這樣的情形發生，不過 LINE 預設就是關閉的，因此別人可以透過電話號碼隨機加好友，發送廣告訊息給我們，今天教你 2 個步驟組合技，以後就可以 LINE 就可以乾乾淨淨啦！ 其實大概六年前寫過一篇 LINE封鎖垃圾簡訊！花你十秒鐘，給你沒垃圾訊息的好生活，其實意思是差不多唷！

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△ 看我的未讀訊息數量，就知道我常常收到 LINE 垃圾訊息啦！阻擋垃圾訊息的設定相當簡單，兩個設定在 1 分鐘內就可以完成啦！首先開啟 LINE 好友頁面，點擊右上角「設定」，並找到「隱私設定」。

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△ 在隱私設定裡面，找到「阻擋訊息」並將它開啟，就可以阻擋不是好友的人傳送垃圾、廣告訊息給你啦！這樣一來收到色情訊息或是貸款之類的訊息，機會就會大大減少啦！如果你覺得這樣還不夠，還有第二個連續技，請繼續看下去。

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△ 一樣在設定裡面，找到「好友」的選項，接著將「允許被加入好友」這個選項取消勾選，勾選之後，別人就不能透過隨機輸入電話號碼，來加入我們好友。這個選項如果勾起來，就會大大減少被陌生人家為好友的機會，當然如果你工作上會常常需要交換 LINE，就要思考思考是否該將這個選項關閉囉～以上兩個小小的設定，提供給常常收到垃圾訊息的你作為參考～

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