iOS 系統有推薦的 PDF 瀏覽器嗎？我自己常常會用 iPad 看 PDF 文件，雖然可以下載 PDF，卻沒辦法直接在檔案中開啟瀏覽，於是就來尋找好用、免費的 PDF 工具，終於被我找到啦！今天要跟大家分享的就是這款「PDF Viewer」瀏覽工具，支援 PDF 瀏覽、註解、簽名、編輯、上文字、填寫表格、搜尋等功能，雖然付費的能解鎖更高級的功能，但我覺得免費功能對日常使用來說，已經很足夠了，支援 iOS、Android 雙系統，就算現在不會使用到，事先下載起來，要用的時候就不會臨時找不到工具囉。

新增註解

△ 在瀏覽 PDF 文件時，點擊右上方的鉛筆圖示，直接用手指（也支援 Apple Pencil） 就可以直接在 PDF 上直接新增註解、文字或者繪圖說明，甚至你要新增圖片或影片也可以！

△ 要繪圖也沒有問題，筆刷顏色、粗細、透明度等通通都可以調整！

隨時簽署文件

△ 這是一個讓我覺得比用電腦更方便的功能，就是可以直接簽屬合約，有些電腦如果沒有特殊軟體，不一定可以直接簽名，但是用 PDF Viewer 就可以透過手指 (或 Apple Pencil ) 直接簽名啦，甚至還可以依據需求縮放、移動簽名，儲存之後會進行 PDF 合併處理，確保簽名不會被再次編輯。

搜尋功能

△ 要在合約上尋找關鍵字？PDF Viewer 擁有和電腦一樣強大的搜尋功能，關鍵字一輸入，一秒找到重要的字詞！

隨時建立、編輯 PDF

△ 不管你要移動、旋轉、刪除、增加目錄頁、新增 PDF 文件或是在現有 PDF 中新增頁面，通通沒有問題！

文字表格填寫

△ 如果你的 PDF 中有表格欄位需要填寫，也可以直接在欄位中、表格裡新增文字快速填寫，填寫完畢後，文字同樣會與文件合併，所做的修改也不會被更動。

文字朗讀功能

△ 文字朗讀功能，可以將選取的文字範圍，轉為語音並且朗讀出來，如果懶得看文件，或許可以全選朗讀，直接用聽的也不錯 XD

深色主題

△ 關於 PDF Viwer 的介面，包含翻頁方式、頁面模式、捲動、調整以適應頁面、主題、亮度等，通通可以點擊右上角的設定按鈕來做個人化調整~

儲存、整理與分享

△ 最後，編輯完畢的文件，有多種分享 PDF 檔案的方式，像是列印、Email，儲存至 iCloud、Dropbox、OneDrive 等雲端硬碟中，以上就是 PDF Viewer 的免費功能，是不是覺得已經很不可思議了，真的不用付費就很足夠，PDF Viewr 也支援 Android 系統，不過兩個系統在功能上還是有些小小差異，想下載 Android 版本的朋友就自己摸索一下囉，基本上不會差太多~

下載：

PDF Viewer Pro by PSPDFKit（APPLE下載）

PDF Viewer Pro by PSPDFKit（GOOGLE下載）

