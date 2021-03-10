pdf編輯軟體破解

你的電腦沒有 PDF 編輯器 / 瀏覽器嗎？最近專業 PDF 編輯工具 Perfect PDF 9 Editor 推出限時免費活動，且這次的限時免費是「終身版」，簡單說就是現在取得能終身免費使用，原價 33.99 美金，換算台幣近 1000 元，現在取得還算滿值回票價的，功能該有的都有，好比 PDF 編輯、建立 PDF 文件、PDF 轉檔、PDF 文件批次處理、分割 PDF、編輯 PDF 物件尺寸及移動、合併 PDF、壓縮 PDF 等...如果你剛好看到本篇文章，建議可以收下唷，畢竟「終身版」序號算是稀有等級的。

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這次的註冊序號由於是終身版，因此「序號都不同」需要自行取得，進入 Perfect PDF 9 Editor 限時免費活動頁面後，點擊 「Download...」 繼續取得序號。

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有兩個下載條件達成其一就能夠取得序號，分別是在 FB 上分享，或點擊下方「I don't use Facebook...」填寫個人 Email 資料。

pdf合併

完成後就可以看到此次的「終身版序號」及 Perfect PDF 9 Editor 載點囉，也可以到本文後方下載。

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下載後進行安裝，語言沒有中文，用預設的英文就好，按下 Next 繼續安裝。

PDF編輯器

Next 到這個步驟時，請勿必要選擇第一個選項「透過 Internet」啟用。

PDF瀏覽工具

接著輸入剛剛的取得的序號按下 OK。

Perfect PDF 9 Editor 序號

看到此訊息就代表序號啟用成功囉。

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最後就可以開始用 Perfect PDF 9 Editor 編輯、開啟你的 PDF 文件啦～以下是這款 PDF 工具主要的功能：

編輯 PDF
編輯現有文件和圖片/向量圖

建立 PDF 文件
從各式文件、RTF、XPS 或圖片建立 PDF。

PDF 轉檔
從 PDF 轉為PDF/A-1,A-2,A-3。

批量處理
修改安全設定或同時簽署多個文件並自動執行。

分割 PDF 文件
從單獨的 PDF 中導出多個 PDF 文件

修改物件
支援 PDF 物件的旋轉、變型、移動

加註 PDF 文件
書籤、加註、數字簽名、文字標記、印章、手繪等加註。

文件比較
支援在頁面之間修改文字。

https://soft-xpansion.com/products/perfect-edit/

安裝版：
Perfect PDF 9 Editor.zip（GOOGLE下載）
Perfect PDF 9 Editor.zip（1DRV下載）
Perfect PDF 9 Editor.zip（MEDIAFIRE下載）
Perfect PDF 9 Editor.zip（RAPIDGATOR下載）
Perfect PDF 9 Editor.zip（MEGA下載）
檔案大小：90.98 MB

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