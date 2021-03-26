PDF Link Editor Pro 免費序號

PDF 編輯器算是很普遍了，不過若是要修改 PDF 檔案中的連結必須一個一個找，然後一個一個修正也是很麻煩的，這時候使用 PDF Link Editor Pro 工具會讓你省事很多很多，它可以幫你一次找出 PDF 中的文字連結，可以方便的取代連結後另存新檔，也具備有增加連結、批次增加連結等等的功能，就是款 PDF 更改連結的專用工具，若你有編修 PDF 檔案的需求，這款供也麻煩收下唷！限時免費有免安裝檔案，序號一併打包給大家，文末下載即可。

PDF Link Editor Pro 免費序號

△ 開啟軟體後點選右上角的 Register，之後貼上檔案中的序號，點選 Register 進行註冊，應該就可以看到註冊成功的視窗，接著自己關閉軟體重新開啟即可。

PDF Link Editor Pro 免費序號

△ 載入一個編輯的 PDF 檔案，會替你列出檔案中的所有連結，只要在列表後方勾選 Select，然後下方填寫 Replace 的網址，最後點選 Replace 之後就會直接替你另存新的檔案囉！此外還具備有清除連結、匯出連結、增加連結與批次增加連結的功能，雖然軟體是英文介面，不過很好上手，推薦給大家囉！

https://pdflinkeditor.com/

免安裝版：
PDF Link Editor Pro 2.5.2.0.7z（GOOGLE下載）
PDF Link Editor Pro 2.5.2.0.7z（1DRV下載）
PDF Link Editor Pro 2.5.2.0.7z（MEDIAFIRE下載）
PDF Link Editor Pro 2.5.2.0.7z（RAPIDGATOR下載）
PDF Link Editor Pro 2.5.2.0.7z（MEGA下載）
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