【限時免費】Iris Pro 0.9.2.5 電腦螢幕護眼軟體工具（Windows、Mac）

2017-09-18 10:49:09 哇哇
Iris Pro 螢幕護眼軟體工具

隨身裝置的普及，大家眼睛接觸螢幕的時間也越長，大家也越在意眼睛的健康，Iris Pro 是一套可以調整螢幕色彩的專業工具，能針對螢幕的色溫、亮度、色彩、字體等等做出調整，是我目前遇過最豐富的螢幕管理工具，在色彩上調整的空間很大，甚至可以分別設定白天與夜晚的數值，以及 Iris 的智慧型模式設定，與加入排除使用的軟體等等，在功能上豐富以及友善，在意螢幕表現、眼睛健康的朋友們，可以自己試試看喔！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/iris-giveaway-coupon-sale

Iris Pro 螢幕護眼軟體工具
△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD IRIS PRO NOW。

Iris Pro 螢幕護眼軟體工具

△ 將該填寫的資訊填寫完成，點選 GIVE IT TO ME NOW。

Iris Pro 螢幕護眼軟體工具

△ 之後就能取得 Windows 與 Mac 兩個版本的軟體，下方為這次活動的註冊序號，安裝版與免安裝版都可以在文末下載。

Iris Pro 螢幕護眼軟體工具

△ 軟體安裝後會跳出註冊視窗，將剛剛取得的序號輸入後 Activate code。

Iris Pro 螢幕護眼軟體工具

△ 註冊成功會跳出以上視窗，就可以開始使用 Iris Pro 版本。

Iris Pro 螢幕護眼軟體工具

△ 能調整的有色溫、亮度、位置、顯示器、螢幕配色效果、色彩、字體、放大、螢幕休息計時器、設定、Iris、停用的應用程式、顏色附加、智能模式與語言，能調整的項目很多，自己試試看就可以感受到很多顏色的變化，還真是一款非常有趣的螢幕調整工具。

https://iristech.co/

Windows 安裝版：
Iris 0.9.2.5.exe（MediaFire下載）
Iris 0.9.2.5.exe（ZippyShare下載）
Iris 0.9.2.5.exe（YunFile下載）
檔案大小：37.46 MB

Windows 免安裝版：
Iris Pro 0.9.2.5.7z（MediaFire下載）
Iris Pro 0.9.2.5.7z（Rapidgator下載）
Iris Pro 0.9.2.5.7z（ZippyShare下載）
Iris Pro 0.9.2.5.7z（YunFile下載）
Iris Pro 0.9.2.5.7z（本站下載）
檔案大小：25.23 MB

Mac 安裝版：
Iris 0.9.2.5 OSX.zip（MediaFire下載）
Iris 0.9.2.5 OSX.zip（Rapidgator下載）
Iris 0.9.2.5 OSX.zip（ZippyShare下載）
Iris 0.9.2.5 OSX.zip（YunFile下載）
Iris 0.9.2.5 OSX.zip（本站下載）
檔案大小：31.12 MB

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