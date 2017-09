隨身裝置的普及,大家眼睛接觸螢幕的時間也越長,大家也越在意眼睛的健康,Iris Pro 是一套可以調整螢幕色彩的專業工具,能針對螢幕的色溫、亮度、色彩、字體等等做出調整,是我目前遇過最豐富的螢幕管理工具,在色彩上調整的空間很大,甚至可以分別設定白天與夜晚的數值,以及 Iris 的智慧型模式設定,與加入排除使用的軟體等等,在功能上豐富以及友善,在意螢幕表現、眼睛健康的朋友們,可以自己試試看喔!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD IRIS PRO NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成,點選 GIVE IT TO ME NOW。△ 之後就能取得 Windows 與 Mac 兩個版本的軟體,下方為這次活動的註冊序號,安裝版與免安裝版都可以在文末下載。△ 軟體安裝後會跳出註冊視窗,將剛剛取得的序號輸入後 Activate code。△ 註冊成功會跳出以上視窗,就可以開始使用 Iris Pro 版本。△ 能調整的有色溫、亮度、位置、顯示器、螢幕配色效果、色彩、字體、放大、螢幕休息計時器、設定、Iris、停用的應用程式、顏色附加、智能模式與語言,能調整的項目很多,自己試試看就可以感受到很多顏色的變化,還真是一款非常有趣的螢幕調整工具。Windows 安裝版:檔案大小:37.46 MBWindows 免安裝版:檔案大小:25.23 MBMac 安裝版:檔案大小:31.12 MB