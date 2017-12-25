f.lux 偵測使用者所在時區，依照時間調整螢幕發出的藍光，現在大部份上班族一天上班 8 小時，可能 90% 以上的時間眼睛都盯著螢幕，但大家可能都有耳聞，暴露於過多的的藍光會造成眼睛黃斑部病變，所謂有害藍光的波長在 400~500 奈米之間，是可見光中波長最短，能量卻最高的，如果長眼睛時間盯著會對眼睛造成長久的傷害，甚至是失明，軟體是輔助使用，最根本的方法是至少每隔半小時，就讓眼睛休息一下，留得青山在不怕沒柴燒啊！
△ 這邊有五種模式可以選擇，「Recommended colors」建議第一週使用，照出自己眼睛喜歡的最佳顏色狀態。「Custom colors」自訂顏色控制，單擊要更改的時間，將拖移點拖到自己喜歡的色溫。「Classic f.lux」日落時色溫會退至 3400K，日出時會關閉，此模式不建議大螢幕使用，因為可能不足以濾掉有害藍光。「Working late」夜貓族專用，移除日出時的光，並給予額外的 14 小時工作時間濾光。
△ 中間的也有三種環境狀態可以快速調整，「Daytime」是日出時間，波段會預設在 6500K，螢幕顏色不會有所改變。「Sunset」為日落，預設適用於的暖白色室內燈，這時波段約為 4500K 上下。
△「Bedtime」適用於睡前，螢幕將變的比較偏黃、昏暗。
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