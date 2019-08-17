【限時免費】Iris Mini Pro 螢幕色溫快速調整，保護眼睛調整最佳色溫（Windows、Mac）

2019-08-17 07:40:25 哇哇

Iris Mini Pro 螢幕色溫調整限時免費

前陣子限時免費 Iris Pro 電腦螢幕護眼軟體工具，在功能上除了保護眼睛調整色溫之外，還有許多螢幕相關的調整，而 Iris Mini 的功能比較集中在螢幕色溫調整，有免費的版本，但是無法調整色溫的細節，只能讓軟體自動去判斷，Iris Mini Pro 專業版本就提供了更多色溫選擇，讓大家可以快速調整到讓眼睛最舒適的螢幕表現，目前限時免費當中，有需求的朋友可以立刻收藏。

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/iris-mini-pro-giveaway-coupon-sale

Iris Mini Pro 螢幕色溫調整限時免費

△ 從活動頁面中點選 DOWNLOAD IRIS MINI PRO NOW。

Iris Mini Pro 螢幕色溫調整限時免費

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

Iris Mini Pro 螢幕色溫調整限時免費

△ 最後就可以取得軟體下載連結，包含 Windows 與 Mac 版本，以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。

Iris Mini Pro 螢幕色溫調整限時免費

△ 軟體開啟後會常駐在系統列，透過右鍵找到 Activate Pro 來進行註冊。

Iris Mini Pro 螢幕色溫調整限時免費

△ 輸入剛剛所取得的序號 OK。

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△ 看到這畫面代表註冊成功。

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△ 接著就能右鍵調整各種不同的螢幕色溫，若是左鍵的話可以快速切換自動、手動與關閉。

Windows 免安裝版：
Iris Mini Pro.7z（GOOGLE下載）
Iris Mini Pro.7z（1DRV下載）
Iris Mini Pro.7z（BANKUPLOAD下載）
Iris Mini Pro.7z（MEDIAFIRE下載）
Iris Mini Pro.7z（RAPIDGATOR下載）
Iris Mini Pro.7z（本站下載）
檔案大小：5.56 MB

Mac 版本：
Iris mini 0.4.0 OSX.zip（GOOGLE下載）
Iris mini 0.4.0 OSX.zip（1DRV下載）
Iris mini 0.4.0 OSX.zip（BANKUPLOAD下載）
Iris mini 0.4.0 OSX.zip（MEDIAFIRE下載）
Iris mini 0.4.0 OSX.zip（RAPIDGATOR下載）
Iris mini 0.4.0 OSX.zip（本站下載）
檔案大小：9.54 MB

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