前陣子限時免費 Iris Pro 電腦螢幕護眼軟體工具,在功能上除了保護眼睛調整色溫之外,還有許多螢幕相關的調整,而 Iris Mini 的功能比較集中在螢幕色溫調整,有免費的版本,但是無法調整色溫的細節,只能讓軟體自動去判斷,Iris Mini Pro 專業版本就提供了更多色溫選擇,讓大家可以快速調整到讓眼睛最舒適的螢幕表現,目前限時免費當中,有需求的朋友可以立刻收藏。

△ 從活動頁面中點選 DOWNLOAD IRIS MINI PRO NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,包含 Windows 與 Mac 版本,以及這次活動的專業版序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 軟體開啟後會常駐在系統列,透過右鍵找到 Activate Pro 來進行註冊。

△ 輸入剛剛所取得的序號 OK。

△ 看到這畫面代表註冊成功。

△ 接著就能右鍵調整各種不同的螢幕色溫,若是左鍵的話可以快速切換自動、手動與關閉。

Windows 免安裝版:

Iris Mini Pro.7z(GOOGLE下載)

Iris Mini Pro.7z(1DRV下載)

Iris Mini Pro.7z(BANKUPLOAD下載)

Iris Mini Pro.7z(MEDIAFIRE下載)

Iris Mini Pro.7z(RAPIDGATOR下載)

Iris Mini Pro.7z(本站下載)

檔案大小:5.56 MB

Mac 版本:

Iris mini 0.4.0 OSX.zip(GOOGLE下載)

Iris mini 0.4.0 OSX.zip(1DRV下載)

Iris mini 0.4.0 OSX.zip(BANKUPLOAD下載)

Iris mini 0.4.0 OSX.zip(MEDIAFIRE下載)

Iris mini 0.4.0 OSX.zip(RAPIDGATOR下載)

Iris mini 0.4.0 OSX.zip(本站下載)

檔案大小:9.54 MB