豌豆狐 2019 年返校季限免活動 230 美金軟體通通打包回家

2019-08-31 07:39:57 哇哇

豌豆狐2019年返校季限免大惠

豌豆狐每年都會有送上好康軟體的時刻，現在就是 Back To School 的年度優惠活動，送出了價值 230 美金的各種軟體，包含有影音轉檔工具 HD Video Converter Factory Pro 專業版本，還有清理工具 Wise Care 365、螢幕去藍光保護 Iris Pro、磁碟重組 Disk Defrag、線上圖片編輯工具 FotoJet Collage Maker、軟體移除工具 DoYourData Uninstaller Pro 與錄音工具 1AV Sound Recorder，多樣化的軟體讓你一次通通取得，大家可不要錯過這次的限時免費活動。

限時免費：https://www.videoconverterfactory.com/back-to-school/hktw.html

豌豆狐2019年返校季限免大惠

△ 進入活動之後可以看到限免版的 HD Video Converter Factory Pro，只要點選下方的免費獲取就可以下載到活動的壓縮檔案。

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△ 壓縮檔案內包含有軟體安裝檔案與這次的活動序號，這部分就請大家進入活動自己去取得囉！

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△ 進入軟體之後，點選右上角的 Register 會跳出註冊視窗，輸入剛剛所取得的序號，再點選 Register 之後就會看到註冊成功的視窗。軟體使用教學可以參考之前的文章 HD Video Converter Factory Pro，然後這裡提供這次活動軟體的免安裝版。

免安裝版：
HD Video Converter Factory Pro 17.2.7z（GOOGLE下載）
HD Video Converter Factory Pro 17.2.7z（1DRV下載）
HD Video Converter Factory Pro 17.2.7z（MEDIAFIRE下載）
HD Video Converter Factory Pro 17.2.7z（RAPIDGATOR下載）
HD Video Converter Factory Pro 17.2.7z（HAMICLOUD下載）
HD Video Converter Factory Pro 17.2.7z（本站下載）
檔案大小：62.69 MB

豌豆狐2019年返校季限免大惠

接著還有其他好康軟體的限時免費：

  • Wise Care 365：清理電腦上的註冊表和垃圾檔案，保護您的隱私，讓您的電腦更安全。（軟體介紹活動下載
  • Iris Pro：電腦前保護眼睛的軟體。阻擋有害的藍光，減少 PWM 和子像素閃爍。讓你的眼睛健康回到正軌。（軟體介紹活動下載
  • Disk Defrag：作為速度最快，效率最高的碎片整理程序之一，此工具對硬碟上的文件進行碎片整理和重新排列...（軟體介紹活動下載
  • Epubor KCR Converter：只需點擊一下，即可將 Kindle Cloud Reader 轉換為無 DRM 的 EPUB，Mobi，AZW3。（活動下載
  • FotoJet Collage Maker：一個多功能的圖形在線應用工具。在幾秒鐘內創建令人驚嘆的照片網格和拼貼畫，DIY 照片卡，海報...（軟體介紹活動下載
  • DoYourData Uninstaller Pro：功能強大的軟體移除工具，可以完全輕鬆地移除無用的程序並清理所有相關文件。（軟體介紹活動下載
  • 1AV Sound Recorder：錄音機是一款能夠從電腦上的任何可用來源捕獲音頻的錄音機軟體。（活動下載

還不趕快去活動～錯過可惜囉！
限時免費：https://www.videoconverterfactory.com/back-to-school/hktw.html

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