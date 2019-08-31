豌豆狐每年都會有送上好康軟體的時刻，現在就是 Back To School 的年度優惠活動，送出了價值 230 美金的各種軟體，包含有影音轉檔工具 HD Video Converter Factory Pro 專業版本，還有清理工具 Wise Care 365、螢幕去藍光保護 Iris Pro、磁碟重組 Disk Defrag、線上圖片編輯工具 FotoJet Collage Maker、軟體移除工具 DoYourData Uninstaller Pro 與錄音工具 1AV Sound Recorder，多樣化的軟體讓你一次通通取得，大家可不要錯過這次的限時免費活動。

△ 進入活動之後可以看到限免版的 HD Video Converter Factory Pro，只要點選下方的免費獲取就可以下載到活動的壓縮檔案。

△ 壓縮檔案內包含有軟體安裝檔案與這次的活動序號，這部分就請大家進入活動自己去取得囉！

△ 進入軟體之後，點選右上角的 Register 會跳出註冊視窗，輸入剛剛所取得的序號，再點選 Register 之後就會看到註冊成功的視窗。軟體使用教學可以參考之前的文章 HD Video Converter Factory Pro，然後這裡提供這次活動軟體的免安裝版。

免安裝版：

HD Video Converter Factory Pro 17.2.7z（GOOGLE下載）

HD Video Converter Factory Pro 17.2.7z（1DRV下載）

HD Video Converter Factory Pro 17.2.7z（MEDIAFIRE下載）

HD Video Converter Factory Pro 17.2.7z（RAPIDGATOR下載）

HD Video Converter Factory Pro 17.2.7z（HAMICLOUD下載）

HD Video Converter Factory Pro 17.2.7z（本站下載）

檔案大小：62.69 MB

接著還有其他好康軟體的限時免費：

