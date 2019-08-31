駕照神手 App 題目解析 / 模擬測驗 / 百大殺手考題 / 考照預約

2019-08-31 07:41:19 9M87

汽車駕照APP

每年暑假都是考駕照的旺季，考駕照準備，你還在買實體模擬試題、題庫嗎？今天小編要來跟大家分享這款考駕照專用 App「駕照神手」，關於駕照題目解析、模擬測驗、百大殺手考題、考照預約等，全部都靠這款 App 就足夠讓你考到駕照，只要你把題目做到滾瓜爛熟，絕對是沒有問題的，完全免費的 App 趕快下載起來背題目去囉，目前這款 App 只在 Android 系統能使用，如果你是 iOS 系統，請參考：【iOS】 輕鬆考駕照，默背模式讓你一次考到！考題都在這！

駕照神手，重點功能快速看

- 即時最新的題庫
- 線上討論區
- 答案解析
- 超逼真的模擬測驗
- 魔王百大殺手考題
- 汽車駕照、機車駕照都適用
- 考照預約

汽車駕照APP

△ 首先先到 Google Play 商店下載「駕照神手」，文末幫大家準備好載點啦，直接點擊就可以下載，開啟後就可以看到畫面下方有六大功能區域，分別為：模擬測驗、測驗題庫、我的最愛、歷史測驗、歷史錯誤、設定。

模擬測驗

汽車駕照題庫

△ 首先是模擬測驗的功能，有考過駕照的大家都知道，題目作多了就算不看書，也可以拿高分！「駕照神手」題型完全比照正式測驗，題目內容採隨機出題，機車類題目數為 50 題，每題 2 分，最低標準 85 分。汽車類題目數為 40 題，每題 2.5 分，最低標準 85 分。

機車駕照APP

△ 題目來源大家不必擔心，都是從中華民國交通部公路總局來的。做完題目交卷之後，點擊右上方的「！」就可以查看自己作錯的題目以及正確答案。

百大殺手考題

機車模擬試題APP

△ 收錄公路總局彙整的百大殺手考題資訊，考前多多看這個分類的題型，把大家容易錯的看一遍，讓自己避過陷阱題、易錯題型。

我的最愛功能

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△ 長按題目就能將題目加入我的最愛，常錯題目、想加深印象的題型通通可以收藏起來，只要把常錯的題目複習、複習、再複習，一次考就考過駕照你也可以~

歷史錯誤

汽車考駕照陷阱題

△ 懶得手動把常錯題目加入我的最愛嗎？歷史錯誤功能，直接把你錯過的題目自動集中起來，超級便利的題目複習方式，再也沒有做錯的理由啦。

考駕照APP推薦

△ 歷史錯誤題目中，每道題目右上角有答案解析，忘記的時候再點擊偷看一下就能夠馬上複習，現在的考生真幸福，有各種豐富的免費 App 可以利用，以前只能坐在電腦前面作考古題，現在真的是能「躺」著練習題目，廢話不多說，趕快下載起來吧！

下載：
駕照神手（Google Play 下載）

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