你最近也要考駕照了嗎？考駕照可以說是每個人一生中的大事之一，但是要如何準備駕照考試呢？以前都還要買一本小冊子猛讀硬 K，現在有了「考駕照神器－2019 年最新 ( 機車&汽車 ) 駕照考試題庫」這款 APP 之後超方便，所有的題庫全部都放在手機裡面，看完之後可以開始馬上做模擬試題，還可以知道自己的熟練度如何？甚至還可以知道自己哪些題目答錯過需要加強，透過 APP 來模擬測驗隨開隨讀超方便，不管你是要考汽車、機車通通可以符合你的需求，有需要的朋友趕快來下載囉！你也可以參考：【iOS】 輕鬆考駕照，默背模式讓你一次考到！考題都在這！

功能快速看：



超逼真的模擬測驗

答案解析

題目可加到我的最愛

收納模擬測驗紀錄

收納歷史錯誤題

可調整題目字體大小

學習鬧鐘

題目勘誤回報系統：長按題目可直接回報

△ 目前這款 APP 只支援 Andorid 系統，iOS 系統的朋友可以參考首段另一款 APP。到 Google Play 就可以直接下載考駕照神器 2019 （文末有載點）開啟 APP 之後有兩個選項，第一種是「機車駕照」，第二種是「汽車駕照」，不管你要考哪一種都有就對啦！

《機車題庫》包含：



必考陷阱題

機車法規是非題

機車法規選擇題

機車號誌是非題

機車號誌選擇題

機車情境式題目

必考陷阱題

汽車法規是非題

汽車法規選擇題

汽車號誌是非題

汽車號誌選擇題

《汽車題庫》包含：

△ 因為是免費使用的關係，所以最下方會有廣告是難免的，不過還是可以接受～APP 共分為 3 大部分，最上面的是模擬試題測驗、中間是題庫，包含必考陷阱題、是非題、選擇題、號誌等題目，下方就是題庫整理，包含你的測驗紀錄、歷史錯誤，或是有特別容易忘記的題目可以「收藏」功能集中起來。

△ 你可以從中間的「機車題庫」開始看考古題，把每一題答案都看到爛，背起來之後到最上方點擊「開始測驗」，考題總共有 50 題，每一題兩分，按下開始作答就可以囉～

△ 上圖左側為考古題，題目相當豐富題目，下方有答案可以偷瞄、右上角有愛心可以收藏，如果你想挑戰自己，又覺得下面的答案太礙眼的話，右上角的電燈圖示是「默背模式」，按下之後可以把答案遮蔽起來，開始進行默背測試自己。右圖則是模擬試題測驗，測驗時間有 30 分鐘共 50 題。

△ 測試完之後，你可以看到自己的測驗紀錄，紅色的是答錯的題目，綠色的是答對的題目，每一次的測試都會被記錄下來，你也可以看到歷史錯誤考題，做錯的部分點擊這裡會被整理出來，特別可以在考前拿出來複習一次，用來加強印象，整體來說不管你是要考機車、汽車，我個人認為這款APP 都非常實用，趕快下載下來吧！

傳送門：考駕照神器－2019年最新(機車&汽車)駕照考試題庫（Google Play 下載）