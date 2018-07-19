考汽機車駕照是每個人一生中，都會面臨到的重要事情，尤其到了暑假，趁著假期考取人生中第一張駕照的學生不在少數，隨著交通政策改變，汽機車筆試題目也跟著變難、變多，新版的機車筆試題庫已經從 634 題擴增至 1606 題，某種程度上，要考到駕照，已經不再像以往這麼容易，從高雄市監理所公布的最新資料中（106年 1 月～107 年 6 月），機車、汽車筆試「Top-10 汽車筆試十大殺手考題」中最容易掉入陷阱的考題是「車道指示」、「高速公路交流道」！
機車十大殺手考題
常錯次數：1206
正確答案：3（看答案請反白）
2. 機車騎士為閃避道路坑洞導致駕駛人及同車乘客不慎撞 擊電線桿，誰可要求強制汽車責任險理賠。 (1)駕駛人 (2)同車乘客 (3)以上皆是。
常錯次數：889
正確答案：2（看答案請反白）
3. 依據上圖所示，機車駕駛人應如何行駛 較安全？ (1)機車行至路口時應 減速接近，並小心通過路口。 (2) 機車行至路口時應先停在交岔路 口前，等汽車通過後再繼續通行。 (3)不需理會右側來車，只需按鳴喇叭加速通過即可。
常錯次數：766
正確答案：1（看答案請反白）
4. 甲、乙騎車發生追撞並受傷，經鑑定甲有過失，乙無過 失。甲、乙是否都可以申請強制汽車責任保險理賠？ (1) 兩人都可以申請 (2)兩人都不可以申請 (3)乙可以申 請。
常錯次數：679
正確答案：1（看答案請反白）
5. 於颱風天外出，遭遇山崩、土石流，駕駛人順利逃離， 同車乘客受重傷，誰可要求強制汽車責任險理賠？ (1) 駕駛人 (2)同車乘客 (3)以上皆是。
常錯次數：674
正確答案：2（看答案請反白）
6. 未依規定期限實施排放空氣污染物定期檢驗，雖不處汽 車所有人罰鍰，但記該車違規紀錄 1 次。
常錯次數：621
正確答案：X（看答案請反白）
7. 上圖為道路遵行方向
常錯次數：597
正確答案：X（看答案請反白）
8. 機車有投保強制汽車責任保險，駕駛人酒後騎車載友人 回家，行駛彎道過快不慎撞擊電線桿，兩人都受傷。可 否申請保險金？ (1)兩人都可以申請 (2)兩人都不可以 申請 (3)乘客可以申請。
常錯次數：580
正確答案：3（看答案請反白）
9. 強制汽車責任保險法規定的給付項目有 (1)生命身體的 傷害給付 (2)事故車輛財產損失給付 (3)車輛失竊損失 給付。
常錯次數：578
正確答案：1（看答案請反白）
10. 按平交道旁機柱上之紅色緊急按鈕，順序為： (1)一、 推、二、按、三、跑 (2)一、跑、二、推、三、按 (3) 一、按、二、推、三、跑。
常錯次數：556
正確答案：3（看答案請反白）
汽車十大殺手考題
1. 上圖標誌為（１）出口。（２）車道。（３） 地名。之指示標誌。
常錯次數：489
正確答案：2（看答案請反白）
2. 上圖標誌為（１）高(快)速公路交流道名稱。（２） 地名里程。（３）高（快）速公路出口 距離。
常錯次數：485
正確答案：1（看答案請反白）
3. 上圖標誌為（１） 禁止大型重型機車以外之 機車進入。（２）禁止四輪以上汽 車進入。（３）禁止任何機車進入。
常錯次數：402
正確答案：1（看答案請反白）
4. 上圖中黃色虛線為：（１）車道線。（２） 分向限制線。（３）行車分向線。
常錯次數：399
正確答案：3（看答案請反白）
5. 上圖中左臂向下垂伸，手掌向後，表示： （１）減速暫停。（２）讓後車超 越。（３）倒車。
常錯次數：357
正確答案：1（看答案請反白）
6. 上圖標示為（１）路中障礙物體線。（２）近障礙 物線。（３）路寬變更線。
常錯次數：356
正確答案：2（看答案請反白）
7. 汽車駕駛人在 1 年內，違規記點共達 6 點以上者，應施 以道路交通安全講習。
常錯次數：338
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8. 汽車肇事時，除非車子著火或有爆炸的危險，儘可能在 車內急救傷者。
常錯次數：323
正確答案：O（看答案請反白）
9. 汽車裝載貨物超過核定之總重量，總聯結重量或超過所 行駛橋樑規定之載重限制者，除責令改正或當場禁止通 行外，不分超載程度一律處汽車所有人新台幣 10,000 元 罰鍰。
常錯次數：317
正確答案：X（看答案請反白）
10. 自用小客車使用液化石油氣及壓縮天然氣為燃料，小貨 車、大型車、幼童專用車及營業車其出廠年份未滿 5 年 者，每年至少檢驗 1 次，10 年以上每年至少檢驗 2 次。
常錯次數：317
正確答案：X（看答案請反白）
大家的答題率還好嗎？雖然我考過駕照，但是卻錯了一半以上 XD 即將要考駕照的最好把題目看熟，有充分準備後再去考試，才能有駕駛的正確觀念，降低日後成為三寶上路肇事的機率，以下幫大家準備了汽機車筆試最新版題目，雖然題目變多了，多多注意上面的陷阱題、常錯題目，再把題庫多做幾遍，不管題目怎麼多，還是能大大提升考過的機率！
汽車題庫：這邊請
新版機車筆試題庫：這邊請
汽機車筆試考題：線上模擬考
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