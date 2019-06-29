碗豆狐推出了聖誕節限時免費活動，好久不見的 WonderFox HD Video Converter Factory Pro 轉檔工具是這次的主角，這款工具限時免費我最後一次紀錄是一年前，影音轉檔工具我想大多人都有需求，WonderFox HD Video Converter Factory Pro 支援各種不同的影音格式，也能支援音樂的轉換，也具備有網路下載影片的功能，支援影片的簡易剪裁與添加濾鏡，功能算是非常實用。

△ 從活動頁面中從右側可以得到軟體序號（VC-HDPB-869AA00785-FDF587FF94-EC664DFF7E），或是到文末直接下載安裝版或免裝版！

△ 開啟軟體後會跳出序號輸入視窗，輸入這次活動序號後點選 Register 來啟動。

△ 順利啟動可以看到以上通知視窗。

△ 將要轉檔的影片拖曳到軟體之中，可以進行批次轉檔的功能，還可以加入字幕檔案，設定影片的起始點，旋轉與翻轉影片，或是將所有的影片檔案合併。

△ 內建特效還不少種，若要製作特殊影片時可以使用。

△ 若比較專業的朋友可以自己設定檔案格式的內容

△ 輸出的檔案格式可以依照手機品牌與型號來設定，直接輸出可以對應的檔案大小與格式。

△ 自己可以再調整轉檔影片的設定，基本上若不懂的話就不要亂動囉！

http://www.videoconverterfactory.com/hd-video-converter/

免安裝版：

HD Video Converter Factory Pro 18.0.7z（GOOGLE下載）

HD Video Converter Factory Pro 18.0.7z（1DRV下載）

HD Video Converter Factory Pro 18.0.7z（BANKUPLOAD下載）

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安裝版：

hd-video-converter-pro 18.0.exe（VIDEOCONVERTERFACTORY下載）

hd-video-converter-pro 18.0.exe（GOOGLE下載）

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