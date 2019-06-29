【限時免費】HD Video Converter Factory Pro 18.0 影音下載與轉檔工具一定要收藏

2019-06-29 01:09:50 哇哇

WonderFox HD Video Converter Factory Pro 限時免費、序號

碗豆狐推出了聖誕節限時免費活動，好久不見的 WonderFox HD Video Converter Factory Pro 轉檔工具是這次的主角，這款工具限時免費我最後一次紀錄是一年前，影音轉檔工具我想大多人都有需求，WonderFox HD Video Converter Factory Pro 支援各種不同的影音格式，也能支援音樂的轉換，也具備有網路下載影片的功能，支援影片的簡易剪裁與添加濾鏡，功能算是非常實用。

活動網頁：https://giveaway.download.hr/windows/wonderfox-hd-video-converter-factory-pro

△ 從活動頁面中從右側可以得到軟體序號（VC-HDPB-869AA00785-FDF587FF94-EC664DFF7E），或是到文末直接下載安裝版或免裝版！

WonderFox HD Video Converter Factory Pro 限時免費、序號

△ 開啟軟體後會跳出序號輸入視窗，輸入這次活動序號後點選 Register 來啟動。

WonderFox HD Video Converter Factory Pro 限時免費、序號

△ 順利啟動可以看到以上通知視窗。

WonderFox HD Video Converter Factory Pro 限時免費、序號

△ 將要轉檔的影片拖曳到軟體之中，可以進行批次轉檔的功能，還可以加入字幕檔案，設定影片的起始點，旋轉與翻轉影片，或是將所有的影片檔案合併。

WonderFox HD Video Converter Factory Pro 限時免費、序號

△ 內建特效還不少種，若要製作特殊影片時可以使用。

WonderFox HD Video Converter Factory Pro 限時免費、序號

△ 若比較專業的朋友可以自己設定檔案格式的內容

WonderFox HD Video Converter Factory Pro 限時免費、序號

△ 輸出的檔案格式可以依照手機品牌與型號來設定，直接輸出可以對應的檔案大小與格式。

WonderFox HD Video Converter Factory Pro 限時免費、序號

△ 自己可以再調整轉檔影片的設定，基本上若不懂的話就不要亂動囉！

http://www.videoconverterfactory.com/hd-video-converter/

免安裝版：
HD Video Converter Factory Pro 18.0.7z（GOOGLE下載）
HD Video Converter Factory Pro 18.0.7z（1DRV下載）
HD Video Converter Factory Pro 18.0.7z（BANKUPLOAD下載）
HD Video Converter Factory Pro 18.0.7z（MEDIAFIRE下載）
HD Video Converter Factory Pro 18.0.7z（HAMICLOUD下載）
檔案大小：66.47 MB

安裝版：
hd-video-converter-pro 18.0.exe（VIDEOCONVERTERFACTORY下載）
hd-video-converter-pro 18.0.exe（GOOGLE下載）
hd-video-converter-pro 18.0.exe（1DRV下載）
hd-video-converter-pro 18.0.exe（BANKUPLOAD下載）
hd-video-converter-pro 18.0.exe（MEDIAFIRE下載）
檔案大小：82.26 MB

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