製作影片需求提升,原創者也會希望影片中能保有浮水印,這樣一來就可以保有影片來源出處,那麼影片如何加入浮水印呢?其實這類型工具很多,這次要跟大家推薦的是 WonderFox Video Watermark 影片加入浮水印工具,在操作上簡單又很方便,可以很簡易的加入文字、圖片與形狀,而且支援影片批次加入浮水印的功能,轉檔後具備有自動關機的貼心小功能,若你也有影片加入浮水印的需求,WonderFox Video Watermark 限時免費可以趕快收下唷!

△ 進入活動頁面之後點選 GET IT FOR FREE。

△ 之後點選 0 元的 WonderFox Video Watermark。

△ 接著進入結帳程序,確認價格為 0 元之後 COMPLETE CHECKOUT 完成結帳。

△ 之後去信箱收信,就可以取得這次活動的軟體下載與活動序號,免安裝版可以直接到文末下載。

△ 開啟 WonderFox Video Watermark 軟體之後會跳出註冊視窗,填寫名字與剛剛所取得的序號,點選 Register 進行註冊,應該就可以看到 Register successful 註冊成功的視窗。

△ 軟體的使用很簡單,將要加入浮水印的影片拖曳到軟體之內,左側為影片清單,右側可以即時預覽,以及 Add Text、Add Image 與 Add Shape 三個浮水印功能。

△ 可以加入文字浮水印,可以調整透明度、角度與位置,也具備有文字滾動功能,就能讓文字慢慢地浮現。

△ 加入圖片的浮水印功能,若是有品牌 LOGO 等等的話,就很適合加入。

△ 此外還有一些形狀的浮水印功能,可以加入直線、曲線、方塊與圓形等等。

△ 所有浮水印加入之後就可以點選 RUN 開始進行轉檔設定,能設定檔案輸出資料夾、檔案格式、影片與音樂的設定等等,若是有字幕的話也可以順手加入,設定後再點選 RUN 就會開始批次加入浮水印轉檔囉!

https://www.videoconverterfactory.com/video-watermark/

免安裝版:

WonderFox Video Watermark 3.3.7z(GOOGLE下載)

WonderFox Video Watermark 3.3.7z(1DRV下載)

WonderFox Video Watermark 3.3.7z(MEDIAFIRE下載)

WonderFox Video Watermark 3.3.7z(RAPIDGATOR下載)

WonderFox Video Watermark 3.3.7z(MEGA下載)

檔案大小:13.31 MB