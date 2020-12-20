WonderFox Video Watermark 影片加浮水印軟體

製作影片需求提升，原創者也會希望影片中能保有浮水印，這樣一來就可以保有影片來源出處，那麼影片如何加入浮水印呢？其實這類型工具很多，這次要跟大家推薦的是 WonderFox Video Watermark 影片加入浮水印工具，在操作上簡單又很方便，可以很簡易的加入文字、圖片與形狀，而且支援影片批次加入浮水印的功能，轉檔後具備有自動關機的貼心小功能，若你也有影片加入浮水印的需求，WonderFox Video Watermark 限時免費可以趕快收下唷！

限時免費：https://www.bitsdujour.com/software/wonderfox-video-watermark

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△ 進入活動頁面之後點選 GET IT FOR FREE。

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△ 之後點選 0 元的 WonderFox Video Watermark。

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△ 接著進入結帳程序，確認價格為 0 元之後 COMPLETE CHECKOUT 完成結帳。

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△ 之後去信箱收信，就可以取得這次活動的軟體下載與活動序號，免安裝版可以直接到文末下載。

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△ 開啟 WonderFox Video Watermark 軟體之後會跳出註冊視窗，填寫名字與剛剛所取得的序號，點選 Register 進行註冊，應該就可以看到 Register successful 註冊成功的視窗。

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△ 軟體的使用很簡單，將要加入浮水印的影片拖曳到軟體之內，左側為影片清單，右側可以即時預覽，以及 Add Text、Add Image 與 Add Shape 三個浮水印功能。

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△ 可以加入文字浮水印，可以調整透明度、角度與位置，也具備有文字滾動功能，就能讓文字慢慢地浮現。

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△ 加入圖片的浮水印功能，若是有品牌 LOGO 等等的話，就很適合加入。

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△ 此外還有一些形狀的浮水印功能，可以加入直線、曲線、方塊與圓形等等。

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△ 所有浮水印加入之後就可以點選 RUN 開始進行轉檔設定，能設定檔案輸出資料夾、檔案格式、影片與音樂的設定等等，若是有字幕的話也可以順手加入，設定後再點選 RUN 就會開始批次加入浮水印轉檔囉！

https://www.videoconverterfactory.com/video-watermark/

免安裝版：
WonderFox Video Watermark 3.3.7z（GOOGLE下載）
WonderFox Video Watermark 3.3.7z（1DRV下載）
WonderFox Video Watermark 3.3.7z（MEDIAFIRE下載）
WonderFox Video Watermark 3.3.7z（RAPIDGATOR下載）
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檔案大小：13.31 MB

限時免費 WonderFox Video Watermark 影片加浮水印軟體，文字圖片形狀都可以！ 相關文章

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