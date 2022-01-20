你需要批次為影片加上「浮水印」嗎？現代生活中，於社群媒體上傳、分享影片，像是使用 Facebook、Instagram、TikTok 等平台已成為多數人生活中的一部份，在影片上插入文字或圖片浮水印，能夠防止被別人盜用影片。小編最近發現 Video Watermark Pro 影片浮水印專業工具，能夠讓我們在影片中新增浮水印，支援：文字、圖片、GIF 等，原價要美金 69.9 元，現在可以限時免費取得，而且是「終身授權」，非常值得收下，取得後就能永久免費用啦。它和另一款軟體可以說是長得一模一樣，如果你這次錯過限時免費，可以考慮用 WonderFox Video Watermark 來幫影片上浮水印。

首先先到文末找到載點，下載 Video Watermark Pro 並完成安裝。

安裝完畢後輸入此次的序號及使用者名稱並點擊 Register 啟用序號，這次的序號是終身授權版，只要現在領取就能永久免費使用，序號請開燈領取：VC-VWPB-56D0800788-0E8877C696-75C02DB5FC

看到上方訊息就代表序號啟用完成啦。

接著就可以開始使用 Video Watermark Pro 囉，點擊左上角的 Add Video 來匯入影片，支援「批次浮水印」功能，因此如果你一次有 10 部影片要上浮水印，用這款工具就不用一個一個用影片剪輯軟體上浮水印啦。

匯入影片後，浮水印的種類有三種：文字、圖片及形狀，文字的部分大小、顏色、字體、角度、透明杜、位置通通都可以自由編輯。

圖片的部分則是可以載入自己的 LOGO 使用。

最後輸入也不用擔心畫質，Video Watermark Pro 預設都是原始畫質、尺寸在輸出的，如果你經常處理大量影片，需要上浮水印的朋友們，用這款工具就對啦，現在收下可以永久免費使用，載點放下方，先去啟用起來沒有損失喔。

https://www.watermark-software.com/

免安裝版：

Video Watermark Pro 5.3.7z（GOOGLE下載）

Video Watermark Pro 5.3.7z（1DRV下載）

Video Watermark Pro 5.3.7z（MEDIAFIRE下載）

Video Watermark Pro 5.3.7z（RAPIDGATOR下載）

Video Watermark Pro 5.3.7z（MEGA下載）

檔案大小：15.68 MB