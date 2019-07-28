Watermarkly 線上浮水印工具，一次替 50 張照片上浮水印不是問題！

2019-07-28 06:04:26 9M87

圖片浮水印APP

臨時有圖片需要上浮水印，可以用什麼 APP 呢？不用 APP～今天來跟大家分享這款「Watermarkly」線上浮水印工具，不用安裝軟體，就能快速替圖片壓上浮水印，不管要上文字、圖片通通沒問題，免登入免註冊就可以製作，重點這是一個完全免費的服務，如果你常常有上浮水印的需求，不妨可以把這款線上工具儲存到瀏覽器中，要用的時候就可以隨時打開啦～你也可以參考：Apowersoft Watermark Remover 去除圖片與影片的浮水印！

圖片浮水印APP

△ 進入 Watermarkly 首頁後，點擊右上方的 RUN WATERMARKLY 開始替圖片加上浮水印。

圖片加浮水印

△ 接著要上傳你要上浮水印的圖片，按下畫面中的「SELECT IMAGES」>「FROM MY COMPUTER」來完成上傳圖片，或是直接把圖片拖曳到框框中。除了從電腦上傳圖片之外，你也可以從雲端上傳圖片，支援的有 Google Drive、Dropbox。

浮水印工具

△ 上傳圖片之後，就可以開始上浮水印囉。Watermarkly 的浮水印有兩種選擇，你如果趕時間的話，可以加「文字」的浮水印，馬上輸入就可以許多特效可以選，此外文字的字型、顏色、透明度通通可以調整。

watermarkly

△ 另一種圖片的浮水印，適合你自己已經有 LOGO，上傳之後可以調整顏色、大小、透明度、效果等，不管你是用文字還是圖片，上傳完成之後點擊右上方「WATERMARK IMAGES」就可以啦！

watermarkly

△ 輸出格式為 JPEG，可以選擇四種畫質：Maximum（最高畫質）、Superb（高）、Good（中）、Medium（一般），也可以在輸出前，調整到你要的圖片尺寸，都設定好之後按下下方的「WATERMARK IMAGES」就可以囉。

上浮水印

△ 如果你只有一張圖片，點擊檔名就會開始下載了，如果你有多張圖片，點擊上方的「DOWNLOAD ALL」就能一次下載囉～

圖片加浮水印APP

△ 附上個成品效果，你可能會發現右下角被偷偷上了一個浮水印，那是 watermarkly 免費方案的限制，如果要解除就必須付費訂閱（一次性），不然就只能被上浮水印囉！

線上上水印工具 - Watermarkly：https://watermarkly.com/

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