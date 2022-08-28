難得出門玩拍的照片，發現有游客、雜物、文字破壞畫面時，有辦法 P 掉嗎？Loopsie Retouch 是小編最發現一款不錯的 APP，它能夠透過 AI 技術，幫我們刪除照片中不需要的物體、路人、浮水印、皮膚痘痘、修復舊照片、清除文字或 LOGO 等，目前此 APP 僅限於 iOS 系統，推薦有 iPhone 的朋友，將這款非常好用的 APP 收入你的手機喔！Android 的朋友可以使用 Hama 這款線上工具，移除路人的效果也非常好喔。

目前 Loopsie Retouch 可以在 App Store 免費下載，小編將下載連結放在文章後方，大家請自行取用啦。

安裝並打開 APP 之後，選擇相簿中要處理照片匯入就可以囉。

匯入圖片後，會看到付費或是看廣告繼續，我們不需要付費，點擊上方 Enhance watch an ad to continue 就可以囉，看完影片就可以回來操作。

將照片中要去除的人物、物體、浮水印用比刷畫起來，上方的拉桿可以選擇比刷大小，塗抹完成後，點擊下方 Remove selection，APP 就會開始執行演算並自動清除。

上圖就是 Loopsie Retouch 移除路人的效果啦，感覺還不錯，大家如果照片有浮水印、LOGO、路人或雜物要去除的，趕快下載起來試試看吧，連結放在下方，趕快下載起來吧。

下載：

Loopsie Retouch（App Store 下載）