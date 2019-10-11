圖片上浮水印

要如何替圖片加上浮水印呢？今天要跟大家分享一款線上工具 Watermark Photos And Videos Online，特色是直接開啟瀏覽器就可以替圖片加上浮水印，完全不需要下載任何 App，上傳圖片之後就可以調整浮水印的大小、顏色、位置、透明度等，甚至可以替這個浮水印設為模板，未來上傳其他圖片時，就可以直接套用，快跟小編一起來看看如何使用這款線上工具吧。你也可以參考：Watermarkly 線上浮水印工具，一次替 50 張照片上浮水印不是問題！

圖片加浮水印

△  首先進入 Watermark 首頁之後，點擊右上方的 Sign up 註冊帳號，不用擔心麻煩，因為點擊 Google 或 Facebook 就可以快速註冊囉。

圖片上浮水印

Watermark.ws

△ 註冊完畢之後就可以開始上傳圖片了，上傳圖片有 3 種方式，第一個是從電腦裡面上傳，第二個是從雲端匯入，最後是從 Facebook 匯入。

浮水印線上工具

△ 這邊小編就用電腦上傳圖片來作為示範，在圖片上方點擊 Edit 進入編輯圖片的模式。

Watermark.ws

△ 看到最下方功能選單有一個 Watermark，點擊一下來加入圖片，或是直接輸入文字加上浮水印，如果你有現成的 Logo 也可以直接上傳。

浮水印APP

△ 如果你是用文字模式的話，可以更改顏色、字體大小、字體背景顏色、字體透明度、陰影等選項通通都可以做細節上的調整。

浮水印工具

△ 當然除了浮水印之外，圖片的裁切、旋轉、調整尺寸、曝光、壓縮圖片等其他細節，也通通可以在上面做調整，調整完畢之後按下右下方的方格旗就完成囉。

Watermark.ws

△ 完成之後點擊 Download 就可以下載圖片，當然它也支援批次上浮水印的服務，但那是付費功能，免費版本只能一次處理一張，比較適合少量上浮水印的使用者，如果要批次功能的話，就只能選擇付費或尋找其他替代工具囉！

線上製作圖片影片浮水印：https://www.watermark.ws/

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