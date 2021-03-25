好看的電影或是影集，很多人會選擇收藏 DVD，當然也會有人喜歡備份 DVD 的影音成為常用的影音格式，這時候可以使用 Tipard DVD Ripper 萬用 DVD 格式轉換工具，將 DVD 轉換成 MP4 / AVI / MKV / WMV / MOV / 3GP 等等常見的影音格式，或是 WAV / ELAC / WMA / ALAC / AMR 常見的音樂格式，或許現在電腦有裝 DVD 機的人不多了，不過若你的電腦還有 DVD 這種配備，這款工具不妨限時免費時收下來囉！

△ 進入活動頁面之後，填入名稱、信箱與同意隱私條款，點選 Get Now。

△ 之後收信就可以得到活動序號囉！免安裝版可以到文末直接下載。

△ 開啟軟體後，會跳出試用版與註冊版的差異，接著點選右下角的 Register 來進行註冊。

△ 將剛剛所取得的 Tipard DVD Ripper 活動序號貼入，點選 Activate 應該就可以啟動成功囉！

△ 由於我手邊連張 DVD 光碟都沒有，實際操作的部分就先跳過囉^^！基本上應該是載入 DVD 的內容，就可以看到影音的區塊了！

△ 轉檔有很多不同的格式，大家依照自己的需去選擇，之後點選 Rip All 就可以開始轉檔囉！

https://www.tipard.com/dvd-ripper.html

免安裝版：

Tipard DVD Ripper 10.0.28.7z（GOOGLE下載）

Tipard DVD Ripper 10.0.28.7z（1DRV下載）

Tipard DVD Ripper 10.0.28.7z（MEDIAFIRE下載）

Tipard DVD Ripper 10.0.28.7z（RAPIDGATOR下載）

Tipard DVD Ripper 10.0.28.7z（MEGA下載）

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