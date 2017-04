硬碟重組是很重要的,大多電腦效能很差的時候,硬碟重組能帶來一定的優化效果,免費的硬碟重組工具不少,但是當然也是更專業的重組工具,在功能上更是強大,若你是個在乎硬碟重組的使用者,那麼絕對不能錯過 Auslogics Disk Defrag Pro 專業版的限時免費活動,雖然軟體價值不是太高,但是是非常值得拿下的一款工具,動作請加快!

△ 點選畫面中的 DOWNLOAD AUSLOGICS DISK DEFRAG PRO NOW。△ 將該填的資訊填寫完成,包含有 E-Mail、國家區域、使用系統、性別與工作,完成後點選 GIVE IT TO ME NOW。△ 接著大家可以去信箱內收信,就會有安裝版軟體的下載連結,並且會取得這次的專業版軟體序號,下載後可以直接進行安裝,或是下載本站所打包的免安裝檔(文末)。△ 開啟軟體後到 Help > Register Now 輸入軟體序號。△ 點選「Click ti register now」。△ 在 License Key 輸入剛剛所取得的序號,然後點選 Register 註冊。△ 看到以上畫面代表註冊成功囉!△ 專業版和 Auslogics Disk Defrag 免費版 介面還差頗多的,但我覺得操作動線看起來稍微有點複雜,這點大家可能要稍微研究一下,軟體雖然內建切換語系功能,不過目前只有英文稍嫌可惜了點。重組工具其實操作並不難,就先進行 Analyze 分析之後進行 Defrag 重組,不過專業版工具沒這麼陽春,請先執行以下兩個步驟。△ 請先執行軟體內的 Scheduling Wizard,這裡會先讓你檢視自己的電腦用途,使用頻率以及比較少用電腦的時間,會自動幫你調整自動重組的排程。△ 接著執行 Optimization Wizard,這步驟會檢視你的電腦使用狀態,像是有沒有開啟 Windows Search 功能、加密、壓縮與快取等等,會針對使用狀態調整重組的方案。△ 重組過後會有硬碟效能的報告,譬如我原本效能 88% 的硬碟,重組過後到達 99%,數據化的呈現方式感覺頗不賴的!△ 專業版的附加功能還可以檢視系統的用作狀態。△ Windows 內建重組、免費板與專業版的功能比較圖,細節尚有許多的差異唷!既然平常都會定時的重組硬碟,那當然是選擇專業版的工具囉!免安裝版:檔案大小:7.60 MB安裝版:檔案大小:8.20 MB