硬碟重組是很重要的，大多電腦效能很差的時候，硬碟重組能帶來一定的優化效果，免費的硬碟重組工具不少，但是當然也是更專業的重組工具，在功能上更是強大，若你是個在乎硬碟重組的使用者，那麼絕對不能錯過 Auslogics Disk Defrag Pro 專業版的限時免費活動，雖然軟體價值不是太高，但是是非常值得拿下的一款工具，動作請加快！
△ 將該填的資訊填寫完成，包含有 E-Mail、國家區域、使用系統、性別與工作，完成後點選 GIVE IT TO ME NOW。
△ 接著大家可以去信箱內收信，就會有安裝版軟體的下載連結，並且會取得這次的專業版軟體序號，下載後可以直接進行安裝，或是下載本站所打包的免安裝檔（文末）。
△ 開啟軟體後到 Help > Register Now 輸入軟體序號。
△ 點選「Click ti register now」。
△ 在 License Key 輸入剛剛所取得的序號，然後點選 Register 註冊。
△ 看到以上畫面代表註冊成功囉！
△ 專業版和 Auslogics Disk Defrag 免費版介面還差頗多的，但我覺得操作動線看起來稍微有點複雜，這點大家可能要稍微研究一下，軟體雖然內建切換語系功能，不過目前只有英文稍嫌可惜了點。重組工具其實操作並不難，就先進行 Analyze 分析之後進行 Defrag 重組，不過專業版工具沒這麼陽春，請先執行以下兩個步驟。
△ 請先執行軟體內的 Scheduling Wizard，這裡會先讓你檢視自己的電腦用途，使用頻率以及比較少用電腦的時間，會自動幫你調整自動重組的排程。
△ 接著執行 Optimization Wizard，這步驟會檢視你的電腦使用狀態，像是有沒有開啟 Windows Search 功能、加密、壓縮與快取等等，會針對使用狀態調整重組的方案。
△ 重組過後會有硬碟效能的報告，譬如我原本效能 88% 的硬碟，重組過後到達 99%，數據化的呈現方式感覺頗不賴的！
△ 專業版的附加功能還可以檢視系統的用作狀態。
△ Windows 內建重組、免費板與專業版的功能比較圖，細節尚有許多的差異唷！既然平常都會定時的重組硬碟，那當然是選擇專業版的工具囉！
http://www.auslogics.com/en/software/disk-defrag-pro/
免安裝版：
Auslogics Disk Defrag Professional 4.8.0.0.7z（MediaFire下載）
Auslogics Disk Defrag Professional 4.8.0.0.7z（Rapidgator下載）
Auslogics Disk Defrag Professional 4.8.0.0.7z（ZippyShare下載）
Auslogics Disk Defrag Professional 4.8.0.0.7z（本站下載）
檔案大小：7.60 MB
安裝版：
disk-defrag-pro-setup.exe（MediaFire下載）
disk-defrag-pro-setup.exe（Rapidgator下載）
disk-defrag-pro-setup.exe（ZippyShare下載）
檔案大小：8.20 MB
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